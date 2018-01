Kreis Waldshut Für Stellungnahmen zum geplanten Schweizer Atommüll-Endlager drängt die Zeit

Die Diskussion um das geplante Endlager für schwach sowie für mittel- und hoch radioaktiven Atommüll-Lager für die Schweiz tritt in eine entscheidende Phase. Noch bis 9. März können Bürger Stellungnahmen abgeben. Am Dienstag, 30. Januar, 19 Uhr, lädt das deutsche Bundesamt für kerntechnische Entsorgungssicherheit in die Stadthalle Tiengen ein.

Die Schweiz treibt die Suche nach einem Standort für ein Atommüll-Endlager sowie für die Oberflächenanlagen voran. Am Freitag, 9. März, endet die Möglichkeit für Gemeinden, Landkreise, Organisationen und Bürger, Stellungnahmen zu den geplanten Standorten abzugeben. Der Waldshuter Kreistag soll am 7. März eine entsprechende Resolution verabschieden. Vor der Informationsveranstaltung am kommenden Dienstag, hier die wichtigsten Fragen und Antworten.

Wie ist der Stand der Planungen und der Zeitplan für die Atommüll-Entsorgung in der Schweiz? Aktuell läuft die zweite Etappe auf dem Weg zu einem Endlager für schwach sowie für mittel- und hochradioaktiven Atommüll. Bis 9. März hat die deutsche Seite Gelegenheit, Stellungnahmen abzugeben – auch einzelne Bürger. Voraussichtlich Ende 2018 soll die zweite Etappe abgeschlossen werden. Dann wird die Schweizer die Regierung entscheiden, mit welchen Standorten die Schlussetappe in Angriff genommen wird. Die dritte und letzte Etappe soll 2030 abgeschlossen werden. Stand heute soll spätestens 2060 der erste Atommüll aus den Schweizer Atomkraftwerken eingelagert werden. Welche Standorte sind aktuell noch im Verfahren? Bis zu einer endgültigen Standortwahl in etwa fünf Jahren werden werden noch folgende drei Gebiete näher untersucht: Jura Ost (westlich des schweizerischen Brugg, gegenüber Laufenburg), Nördlich Lägern (gegenüber Hohentengen) und Zürich Nordost (südlich des schweizerischen Benken, gegenüber Jestetten). Wie sieht der Landkreis das Verfahren und wo sind die Kritikpunkte? An den unterirdischen Atommüll-Lagern möchte der Landkreis nach Aussage von Landrat Martin Kistler nicht mehr rütteln. Sein Augenmerk richtet sich vielmehr auf die Oberflächenanlagen. Hinter diesem doch eher harmlos wirkenden Namen verbirgt sich im Prinzip eine Art Atomfabrik. Denn hier soll, wie der Namen schon sagt, oberirdisch der Atommüll aus der gesamten Schweiz ankommen, umgeladen und für die Endlagerung vorbereitet werden. Ist der strahlende Müll entsprechend verpackt, geht es direkt von der Oberflächenanlage ins Endlager. Wie, das steht noch nicht definitiv fest. Was kritisiert der Landkreis genau an den Oberflächenanlagen? Insbesondere die aktuelle Standortwahl. Eine dieser Atomfabriken könnte in der Kiesgrube Weiach stehen. Und damit direkt am Rhein und unmittelbarer Nachbarschaft zu Hohentengen. Außerdem lägen alle aktuell in der Planung befindlichen Standorte für die sogenannten Oberflächenanlagen zu nahe an Rhein und Aare. Deshalb fordert Landrat Martin Kistler: "Die Standorte für die Oberflächenanlagen sind einer gründlichen Revision zu unterziehen." Denn wenn etwas passiere, "dann passiert es dort", also in den Umfüll-Stationen. Und: Luft und Wasser seien nun mal die maßgeblichen Träger von Emissionen. Ergo müssten die Verladeeinrichtugnen weg von Rhein und Aare. Kistler ist überzeugt davon, dass "wir das auch wo anders machen können". Deshalb sein Plädoyer an die Verantwortlichen jenseits des Rheins: "Die Schweiz sollte dringend die Standorte für die Oberflächenanlagen überplanen." Und Martin Steinebrunner, Leiter der deutschen Koordinationsstelle Schweizer Tiefenlager (DKST), ergänzt: "Wenn man Alternativen hat, solle man diese auch nutzen." Erverweist auf Standorte abseits von Rhein und Aare. Welches Gewicht haben die Stellungnahmen aus Deutschland? Landrat Martin Kistler ist überzeugt davon, dass sie durchaus Gewicht haben, "weil der Schweiz ihr Verfahren zur Endlagersuche einiges wert ist". Dass die deutsche Seite den Prozess konstruktiv begleite, würde auch in der Schweiz so gesehen. Weshalb ist die Informations-Veranstaltung am kommenden Dienstag so wichtig? Unter anderem wegen der künftigen Verladestationen für Atommüll. Martin Steinebrunner sagt: "Jetzt fallen gewichtige Vorentscheidungen insbesondere, was die Oberflächenanlagen anbetrifft." Gibt es auch Anerkennung von deutscher Seite? Bedingt. Sowohl Kistler wie Steinebrunner erkennen an, dass es das erste Mal seit Beginn der regionalen Öffentlichkeitsbeteiligung sei, "dass wir in dieser Form Stellung nehmen können". Allerdings sieht Steinebrunner die deutsche Seite nicht in jeder Regionalkonferenz gut abgebildet.

Die Veranstaltung

Die Information-Veranstaltung des deutschen Bundesamtes für kerntechnische Entsorgungssicherheit zur Endlagersuche in der Schweiz ist am kommenden Dienstag, 30. Januar, 19 bis 21.30 Uhr, in der Stadthalle Tiengen. Nach der Einführung in das Thema durch die Vizepräsidentin des Bundesamtes, Silke Albin, folgen weitere Referate. Dazwischen sowie am Ende der Veranstaltung soll das Publikum ausreichend Zeit für Fragen haben.