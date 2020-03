Fünf neue Corona-Fälle von Personen mit Wohnsitz im Kanton Basel-Stadt sind am Donnerstag, 5. März aufgetreten. Dies meldet das Gesundheitsdepartement Basel-Stadt am Donnerstagmorgen. Darunter ist erstmals eine eher schwer erkrankte Person. In vier Fällen konnte die Ansteckungskette direkt oder indirekt zurückverfolgt werden. Es sind zwei Personen darunter, die am mehrtägigen Großanlass der Freikirche in Moulhouse teilgenommen hatten. Damit gibt es aktuell in Basel-Stadt acht Personen, die positiv auf den Corona-Virus getestet wurden.