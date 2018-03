Waldshut-Tiengen Frauenaktionsjahr blickt auf 100 Jahre Frauenwahlrecht

Statt dem Frauenaktionstag gibt es in diesem Jahr ein Frauenaktionsjahr, das unter dem Motto "Ich habe die Wahl" steht und auf 100 Jahre Frauenwahlrecht blickt. Zum Auftakt ermunterten die Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises, Anette Klaas, und die SPD-Bundestagsabgeordnete Rita-Schwarzelühr-Sutter zu mehr Engagement in Politik.

1918 bekamen Frauen in Deutschland das Recht, zu wählen und gewählt zu werden. Dieses Recht war den Frauen nicht geschenkt worden, sondern sie hatten es sich hart erkämpfen müssen. Diesen Erfolg feierten am Sonntagabend rund 120 Frauen im Landratsamt im Rahmen der Auftaktveranstaltung zum Frauenaktionsjahr. Es steht unter dem Motto "Ich habe die Wahl" und ersetzt die Frauenaktionswochen. Hinter dem Frauenaktionsjahr stehen die Gleichstellungsstelle des Landkreises Waldshut in Zusammenarbeit mit verschiedenen Frauengruppen und Einrichtungen. In kommenden Veranstaltungen wird auf 100 Jahre Frauenwahlrecht zurückgeblickt und gleichzeitig sollen Frauen ermuntert werden, selbst politisch aktiv zu werden.

Im Mittelpunkt des Auftaktabends standen die Rede der Gleichstellungsbeauftragten Anette Klaas und die Vorführung eines unterhaltsamen Spielfilms, der die Kämpfe von Frauen für das Wahlrecht in einem kleinen Schweizer Dorf 1971 zeigte. Die Bundestagsabgeordnete und Parlamentarische Staatssekretärin Rita Schwarzelühr-Sutter (SPD) sprach ein Grußwort. Anette Klaas blickte in ihrer Rede auf das Erreichte zurück. Gleichzeitig wies sie auf nach wie vor große "Baustellen" auf dem Weg zur Gleichberechtigung von Frau und Mann hin. Besonders ging sie auf die Unterrepräsentierung von Frauen in der Politik ein.

Klaas forderte im Namen der Landesarbeitsgemeinschaft der Gleichstellungsbeauftragten endlich eine Ergänzung des Landtagswahlrechts um eine Listenregelung mit Quotierung. Kritisch fiel auch ihr Blick auf die Situation vor Ort aus: "Im Landkreis Waldshut sitzen im Kreistag zehn Frauen und 37 Männer", sagte Klaas. Sie forderte die Frauen auf, sich in ihren Gemeinden politisch einzubringen und die Chance bei den Kommunalwahlen 2019 zu nutzen, um mehr Frauen in die Gemeinderäte zu bekommen. "Ein Gemeinderat sollte die Bevölkerung widerspiegeln", so Klaas. Rita Schwarzelühr-Sutter ermunterte in ihrem Grußwort die Frauen, ihr Licht nicht unter den Scheffel zu stellen, sondern sich zu getrauen, zu kandidieren und einander zu unterstützen. "Es wäre schön und auch schon viel geholfen, wenn Frauen auch Frauen wählen würden, wir müssen zusammen halten", sagte sie.