Kreis Waldshut/Berlin Felix Schreiner gratuliert Kanzlerin Angela Merkel zur Wiederwahl

Der Waldshuter CDU-Bundestagsabgeordnete Felix Schreiner hat Bundeskanzlerin Angela Merkel persönlich zu ihrer Wiederwahl gratuliert. Der Abgeordnete erinnerte die Bundeskanzlerin bei seinen Glückwünschen auch an ihren Besuch in Waldshut-Tiengen im Jahr 2011. „Die neue Bundesregierung hat ein ehrgeiziges Regierungsprogramm gerade hinsichtlich des Ausbaus der verkehrlichen und digitalen Infrastruktur. Damit verknüpfe ich auch die Stärkung des ländlichen Raums insgesamt", schreibt Felix Schreiner in einer Pressemitteilung. Laut Schreiner werden die Bundesregierung und die Regierungskoalition nun zügig die Arbeit aufnehmen, da vor ihnen zahlreiche Aufgaben liegen, die es zu bewältigen gelte. "In Deutschland wollen wir den sozialen Zusammenhalt stärken und die soziale Marktwirtschaft wieder in den Fokus rücken“, betonte der Bundestagsabgeordnete Felix Schreiner.