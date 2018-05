Hochrhein Fahrgäste kritisieren die neu eingesetzten Züge auf der Hochrheinbahn-Strecke

Kritik an den neu eingesetzten Zügen auf der Hochrheinbahn-Strecke wird trotz einiger Vorzüge laut. Die "neuen" Züge sind immerhin schon etwa 20 Jahre alt. Die Bahn habe aber kein anderes Zugmaterial mit Neigetechnik zur Wahl gehabt.

Seit 1. Mai sind auf der Hochrheinstrecke die neuen gelb-weißen Triebzüge der Baureihe 612 unterwegs. Bereits nach den ersten Fahrten gibt es aber Kritik von Fahrgästen. Das gar nicht so neue Rollmaterial hat in der Tat neben einigen Vorteilen auch Nachteile. Die Bahn hatte aber wegen der notwendigen Neigetechnik keine andere Wahl.

Zugmaterial ist gar nicht neu

Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre wurden die Züge der Baureihe 612 gebaut und fahren seither in ganz Deutschland. Für das Netz Donau-Ostalb, so werden die Strecken nach Aulendorf, von Ulm nach Donaueschingen und eben am Hochrhein genannt, kommen 41 dieser Züge zum Einsatz. Eigentlich sollten sie schon viele Monate früher die verschlissenen und störanfälligen Triebzüge der Baureihe 611 ablösen, doch die Auffrischung in den Werkstätten der Deutschen Bahn zog sich eine Weile hin.

Wechsel wird als erheblicher Fortschritt dargestellt

Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) bewertete den Wechsel als erheblichen Fortschritt und freute sich „dass nun alle Fahrgäste im Neigetechniknetz von den modernisierten Fahrzeugen mit neuen Sitzpolstern, vergrößerten Mehrzweckbereichen sowie Anlagen zur Videoüberwachung profitieren“. Gewiss: Die 612er bringen neue Qualität auf die Schiene, mit dem neuen Landesdesign und Steckdosen an den Sitzen. Weggefallen sind aber die Klapptische an den Sitzen. Äußerlich fallen die großen Zielanzeigen auf.

Erste Klasse erscheint Kunden als viel zu klein

Doch Irmengard und Rolf Lützelberger aus Rheinfelden sind mit den Zügen gar nicht zufrieden. Ihre Hauptkritik: Das Erste-Klasse-Abteil ist zu klein. „Hundehütte mit acht Plätzen“ nennen sie es. Andere Vielfahrer beklagten sich ebenfalls; sie fanden mit ihrer Fahrkarte für die Erste Klasse dort keinen Platz. Bereits beim Durchgehen fällt die Enge des Abteils auf. In den alten Triebzügen waren es 23 Sitzplätze in der 1. Klasse.

Mehr Platz in der 2. Klasse als Grund für die Enge in der 1. Klasse

Die Bahn verweist darauf, dass es bei Indienststellung dieser Baureihe noch Raucher- und Nichtraucherabteile gab, deshalb waren es so viele. Die DB sagt aber auch, dass die jetzige Größe des Erste-Klasse-Abteils so im Vertrag mit dem Land festgelegt ist. Das Verkehrsministerium ergänzt: Früher fanden oft Fahrgäste der 2. Klasse keinen Sitzplatz, während in der 1. Klasse Plätze frei waren. Auch wurde es eng bei der Mitnahme mehrerer Fahrräder; deswegen gibt es nach dem Umbau zwölf Sitzplätze mehr in der 2. Klasse, außerdem 18 Fahrradplätze in drei Abteilen, sodass sich der Fahrgastwechsel mit Rädern auf mehrere Türen verteilt.

Einsteigen für viele nur mit Hilfe möglich

Nicht zu übersehen ist aber, dass die Grundkonstruktion der Züge rund 20 Jahre alt ist. Wegen der Neigetechnik – die am Hochrhein zur Einhaltung der Fahrzeiten notwendig ist – konnten sie nicht als Niederflurfahrzeuge gebaut werden. Daher sind die Einstiege mit drei Stufen sehr steil, für Ältere und Fahrgäste mit Einschränkungen kaum ohne Hilfe zu bewältigen.

Neu ist ein Lift

Neu ist ein Hublift im Zug, bedient wird er vom Zugpersonal. „Ein Komplettumbau des Fahrzeugs mit Einbau eines ebenerdigen Einstiegs hätte einen massiven konstruktiven Eingriff in den Fahrzeugrahmen erfordert und möglicherweise, sofern überhaupt konstruktiv möglich, die Zulassung des Fahrzeugs gefährdet und wäre angesichts der Restnutzungsdauer – der Vertrag läuft bis 2026 – unwirtschaftlich gewesen“, schreibt das Verkehrsministerium.

Liftnutzung kompliziert und zeitaufwendig

Allerdings führt die zeitaufwendige Nutzung des Hubliftes auch zu erheblichen Verspätungen. Deshalb sollten dort, wo auch Regionalbahnen fahren, mit Rollstühlen diese benutzt werden. Die Liftnutzung ist vorher bei der Mobilitätszentrale anzumelden. Gut dagegen ist die behindertengerechte Ausstattung in den Triebzügen, Rufanlage und eine ausgebaute Toilette gehören dazu. So gesehen gelangen nun für die Interregio-Expresszüge am Hochrhein doch die bestmöglichen Fahrzeuge zum Einsatz. Eine andere Wahl wäre nicht möglich gewesen, weil es keine neueren gibt.

Kritik von Abgeordneten

„Die neuen Züge haben bisher zu keinen spürbaren Verbesserungen geführt“, kritisieren der CDU-Bundestagsabgeordnete Felix Schreiner und die CDU-Landtagsabgeordnete Sabine Hartmann-Müller in einer gemeinsamen Stellungnahme. Sie beziehen sich damit vorrangig auf die anhaltenden Verspätungen. Der Waldshuter Landrat Martin Kistler verweist darauf, dass erst mit der Elektrifizierung die Kapazität des eingleisigen Abschnitts Waldshut- Erzingen erhöht wird.

Kunden sollen an Verbesserungen mitwirken

Derzeit entstehen dort und vor allem auf der eingleisigen Bodenseegürtelbahn zwischen Friedrichshafen und Radolfzell die meisten Verspätungen, die sich auch auf die Regionalbahnen zwischen Waldshut und Basel auswirken. Kleinere Unzulänglichkeiten, wie unverständliche Lautsprecherdurchsagen, müssten im laufenden Betrieb korrigiert werden. Hierzu bittet die Deutsche Bahn um entsprechende Informationen durch die Fahrgäste.