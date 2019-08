von sk

Sicherheit vom Klinikum bis zur Haustüre – so oder so ähnlich könnte die neue Kooperation zwischen dem Klinikum Hochrhein und dem DRK-Kreisverband Waldshut betitelt werden. Bereits seit einigen Monaten arbeiten die beiden Gesundheitsinstitutionen im Landkreis Waldshut verstärkt an gemeinsamen Projekten – ein gemeinsam beschriftetes Fahrzeug, dass die Gesundheitsserviceleistungen im Landkreis verbessern soll, ist nun ein erstes Ergebnis dieser Kooperation. Mit der Aufschrift „Gesund und mobil am Hochrhein“ steht den Patienten des Klinikums Hochrhein nun ein spezieller Service des Fahrdienstes „mobilPlus“ zur Verfügung, so das Klinikum in einer Pressemitteilung.

„Erstmals stehen unseren Patienten somit Mitarbeiter mit medizinischer Grundqualifikation für den Transport zur Verfügung, sodass die medizinische Betreuung auch während der Heimfahrt und gegebenenfalls bei der Abholung gewährleistet ist“, erklärt Hans-Peter Schlaudt, Geschäftsführer der Klinikum Hochrhein GmbH und Fahrdienstleiter Patrick Frey ergänzt: „Unser Fahrdienst „mobilPlus“ ist schon seit Jahren im Einsatz.

Der damit verbundene Service, Patienten pünktlich zu Hause abzuholen und sicher durch Treppenhäuser zu bringen, um sie in modernen, rollstuhlgerechten Fahrzeuge mit komfortabler Sonderausstattung ans Ziel zu bringen – wird jetzt quasi erweitert, indem wir diese Leistung auch den Patienten des Klinikums Hochrhein anbieten.“ Der Service steht den Patienten ab sofort zur Verfügung, allerdings unter der Berücksichtigung, dass eine medizinische Notwendigkeit besteht, die eine Abholung oder einen Heimtransport erforderlich machen.

