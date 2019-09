von Daniel Weissenbrunner

Auf der Strecke zwischen Koblenz und Laufenburg fahren seit 1994 keine Personenzüge mehr. Benutzt wird sie nur noch von Güterzügen. Wer als Passagier vom Zurzibiet ins Fricktal oder umgekehrt will, muss heute den Bus nehmen. Inzwischen hat die Forderung nach einer durchgehenden Verbindung zwischen Basel und Winterthur entlang des Rheins bei Interessenvertretern Fahrt aufgenommen. Bis 1990 verkehrten hier Schnellzüge. Eine Arbeitsgemeinschaft möchte den Direktzug von Winterthur nach Basel reaktivieren – und Zürich umfahren. Die beiden Nationalräte Thomas Hardegger (SP, Zürich) und Hansjörg Knecht (SVP, Leibstadt) haben beim Bundesrat einen Vorstoß eingereicht.

Auf kantonaler Ebene wurden die beiden CVP-Großräte aus dem Zurzibiet, Andreas Meier (Klingnau) und René Huber (Leuggern), mit einer Interpellation an den Regierungsrat aktiv. Mit dem Thema beschäftigten sich auch zwei Studenten der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften. In ihrer Bachelorarbeit im Studiengang Verkehrssysteme untersuchten Stefan Angliker (27) und Patrick Helg (24) vier Varianten, die den Zürcher Hauptbahnhof sowie die aktuellen Linien durch das Mittelland entlasten könnte.

Kosten von 20 Millionen Franken

Ihr Fazit: Eine Interregio-Verbindung zwischen Basel und Winterthur mit Halt in Rheinfelden, Stein-Säckingen, Koblenz, Bad Zurzach und Bülach wäre eine Alternative, die ein verhältnismäßig großes Nachfragepotenzial abdecken würde. Die Investitionen für die Wiederinbetriebnahme der Verbindung entlang des Rheins wären hierfür nicht übermäßig hoch. Angliker und Helg rechnen mit Kosten von rund 20 Millionen Franken. Den Löwenanteil des Betrags würde in den Bau einer Kreuzungsstelle in Leibstadt und Säckingen beziehungsweise in die Optimierung der Kreuzung in Weiach-Kaiserstuhl fließen.

Der Zug – dem die beiden Absolventen aus dem Kanton Zürich den fiktiven Namen „IR 38“ gaben – würde ab dem Jahr 2035 den Betrieb aufnehmen und einmal stündlich fahren. Die beiden Zürcher verstehen ihren Vorschlag auch als Beitrag für eine politische Diskussion. Dort sind ihre Erhebungen bereits angekommen und stoßen auf Interesse. Beispielsweise bei Nationalrat Hansjörg Knecht. Er fände es lohnenswert, auf der Grundlage der Studie, das Thema weiter zu verfolgen.

Petition geplant

Zu diesem Zweck fand in Bad Zurzach eine überparteiliche Veranstaltung mit dem Titel „Wiederbelebung der Rheintallinie“ statt. Angliker und Helg haben dabei ihre Arbeit präsentiert, zudem gab es eine Podiumsdiskussion. Geplant ist auch, eine Resolution zu verfassen. Sie soll als Basis für eine Petition dienen, die Andreas Meier beim Regierungsrat einreichen will. Und Hansjörg Knecht plant, die Rheintallinie in Bern im Gespräch zu halten. Die Antwort des Bundesrats hat ihn nicht befriedigt. „Es ist daher wichtig, dass der Druck aufrecht bleibt.“