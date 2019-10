von Ursula Freudig

Hiesige Unternehmen suchen händeringend Fachkräfte. Um potenziellen ortsfremdem Mitarbeitern und allen Interessierten zu zeigen, dass ein Job in der Region auch ein attraktives „Drumherum“ bietet, ist der Landkreis Waldshut im Rahmen seiner Wirtschaftsförderung zusammen mit der Wirtschaftsregion Südwest GmbH aktiv geworden: Das neue Internet-Portal „Hochrhein erleben“ (www.hochrhein-erleben.de) stellt den Landkreis Waldshut, seine Städte und Gemeinden in Wort und Bild vor. Es will Menschen für unsere Gegend begeistern und so Unternehmen bei der Gewinnung von Fachkräften und Auszubildenden unterstützen.

Online durch den Landkreis Waldshut: Alexander Maas (vorne, Geschäftsführer Wirtschaftsregion Südwest GmbH), Landrat Martin Kistler (hinten von links) und Kai Müller (Leiter Amt für Wirtschaftsförderung und Nahverkehr) freuen sich über den Start des Fachkräfteportals „Hochrhein erleben“. | Bild: Ursula Freudig

„Wir zeigen kompakt, was wir zu bieten haben, wo jemand hinzieht, ist heute zunehmend auch vom Lebensumfeld, von weichen Standortfaktoren abhängig“, so Landrat Martin Kistler. Die Wirtschaftsregion Südwest betreut das neue Portal. Geschäftsführer Alexander Maas hebt hervor, dass mit dem Portal dem Wunsch vieler Unternehmen entsprochen wurde und es in Zusammenarbeit mit deren Personalchefs entstanden ist.

Bei Einstellungsgesprächen und in Stellenausschreibungen könnten Unternehmen sich jetzt ganz auf die Darstellung der eigenen Firma und des angebotenen Arbeitsplatzes konzentrieren und für umfassende Informationen über den Landkreis Waldshut auf „Hochrhein erleben“ verweisen.

Fachkräfte im Landkreis Waldshut

Die Situation Der Fachkräftemangel ist seit einigen Jahren das größte Problem der Unternehmen im Landkreis Waldshut. Der regionale Arbeitsmarkt stellt nicht ausreichend qualifizierte und auch zu wenig gering qualifizierte Mitarbeiter zur Verfügung, so dass allgemein von einem Arbeitskräfte-mangel gesprochen werden kann. Die Ist-Situation wird von Unternehmen (Befragung 2017) als sehr schlecht beurteilt. Besonders gesucht Am meisten nachgefragt sind gelernte Arbeitskräfte im technisch-gewerblichen Bereich (Facharbeiter), weniger stark ist die Nachfrage nach Hochschulabsolventen. Verschärfung Der attraktive Schweizer Arbeitsmarkt ist eine enorme Konkurrenz im Kampf um Mitarbeiter. Hinzu kommt die Wahrnehmung des Landkreises als abgelegene ländliche Region. Das Land wird von potenziellen Mitarbeitern allgemein als weniger attraktiv als Ballungszentren eingestuft. Die Region Südschwarzwald zählt zu den am dünnsten besiedelten Gegenden Deutschlands. Zahlen 170.198 Einwohner (Stand 2018), 78.100 Erwerbstätige (2016), 14.685 Grenzgänger (2018), 1734 offene Stellen (2018, 13,5 Prozent mehr als 2017 und Höchststand seit 1985). (Quelle: Amt für Wirtschaftsförderung und Nahverkehr, Landratsamt)

Das Portal informiert über Schulen, Kinderbetreuungseinrichtungen und Weiterbildungsangebote. Gesundheitsthemen werden aufgegriffen und vieles mehr. Großen Raum nehmen Erlebnis-Tipps ein, die zeigen, was man wo im Landkreis erleben kann und ein großer Veranstaltungskalender blickt auch in die nähere Umgebung wie Freiburg oder Basel.

Auch „Stars“ des Landkreises wie Max Mutzke, Sabine Spitz und Georg Gänswein werden kurz vorgestellt. Teilweise wurden bisherige Plattformen wie (www.praktikum-wt.de) in das neue Portal integriert. Junge Leute sehen auf einen Blick, wo ein Praktikumsplatz angeboten wird.

Unterstützung bei der Fachkräftegewinnung

„Hochrhein erleben“ ist außerdem mit anderen Plattformen wie dem Familienportal des Landkreises verlinkt. Das neue Online-Portal ist offen angelegt und wird fortlaufend in Zusammenarbeit mit den Unternehmen weiter entwickelt. Es geht auf das frühere Freizeitportal „Erlebnis Hochrhein“ zurück. Durch umfassende Erweiterung durch die Blöcke „Beruf & Karriere“ und „Leben & Wohnen“ ist es jetzt ein Portal zur Unterstützung der Fachkräftegewinnung im Landkreis Waldshut.