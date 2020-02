Sieben Monate vor der Premiere des neuen Fantasy-Musicals „Tommy Tailors Traumfabrik“ von Jochen Frank Schmidt, dem Intendanten des Gloria-Theaters in Bad Säckingen, können alle, die dem neuen Bühnenwerk schon entgegenfiebern, nun zum ersten Mal einen Eindruck von der neuen Produktion gewinnen. Am Freitag, 27. März, um 19.30 Uhr startet die exklusive „Tommy-Tailor-Hautnah-Show“ bei Dick Küchen in Bad Säckingen mit live gesungenen Ausschnitten der neuen Musical-Show. Wie das Gloria jetzt mitteilt, sind die Plätze begrenzt, Eintrittskarten können nicht gekauft werden. Neben geladenen Gästen erhalten nur wenige Besucher die Chance, ein exklusives Ticket für diese Show zu gewinnen – darunter zehn SÜDKURIER-Abonnenten. Die Redaktion verlost 5x2 Tickets für den Event.

Tommy Tailor ist Namensgeber für das neue Fantasy-Musical, doch wer ist er? Die glücklichen Gewinner lernen ihn hautnah kennen. Gespielt wird der Jungfabrikant Tommy Tailor von Markus Oschwald, der den Fans der Gloria-Musicals gut bekannt ist. Als Paul, die Laterne („Lichterloh“), Liebes­engel Amor („Herzklopfen“), verschrobener Kommissar („Bikini Skandal“) oder kämpferischer Ramades („Aida“) eroberte er die Herzen der Zuschauer.

Die Zuschauer erhalten exklusive Einblicke hinter die Kulissen der Musical-Produktion. Insider verraten Interessantes im Interview, und das Publikum darf sich auf einen weiteren Überraschungsgast freuen, der den Zuschauern zum ersten Mal präsentiert werden wird. „Wir machen aus dem Küchenstudio ein Musical-Theater“, freut sich Musical-Produzent Alexander Dieterle. Der Lions Club Bad Säckingen übernimmt die Bewirtung mit Getränken und Cocktails. Der Erlös davon kommt dem Lions Hilfswerk zugute.

Die Verlosung: Der SÜDKURIER verlost unter seinen Abonnenten 5x2 Eintrittskarten für die Tommy-Tailor-Hautnah-Show“ am Freitag, 27. März, um 19.30 Uhr. Einfach das Stichwort „hautnah“ mit Ihrem Namen, Ihrer Adresse und Telefonnummer senden an: SÜDKURIER Redaktion, Hauensteinstraße 60, 79713 Bad Säckingen, per Fax an 07761/56045190, per E-Mail an saeckingen.redaktion@suedkurier.de. Einsendeschluss ist der 20. März.