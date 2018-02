Kreis Waldshut Erinnerung an 100 Jahre Wahlrecht

Die Frauenaktionswochen des Landkreises sind diesmal auf das ganze Jahr ausgedehnt. Das Jubiläum 100 Jahre Frauenwahlrecht in Deutschland ist der Anlass. Chancengleichheit ist allerdings noch fern.

100 Jahre Wahlrecht für Frauen, ist das ein Grund zum Feiern? Am 12. November 1918 wurde das Wahlrecht für Frauen eingeführt, am 19. Januar 1919 konnten die Frauen erstmals wählen und gewählt werden. 82 Prozent der wahlberechtigten Frauen gaben ihre Stimme ab, 37 weibliche Abgeordnete zogen in das Parlament ein. Diese Frauenquote von neun Prozent wurde erst wieder 1983 im Deutschen Bundestag erreicht. Das Wahlrecht, das seine Wurzeln in der Französischen Revolution hat, musste damals von den Frauen hart erkämpft werden.

"Ich bin immer noch frustriert, wir sind noch nicht angekommen, wir haben immer noch keine vollständige Chancengleichheit", erklärt die Gleichstellungsbeauftragte des Landkreis Waldshut, Anette Klaas. "Dennoch feiern wir die kleinen Erfolge, die wir erreicht haben." Das sei damals ein sei sehr langer Kampf gewesen, der ohne die Männer nicht möglich gewesen sei." Auch heute brauchen wir Männer, die mitziehen, wenn wir etwas verändern wollen." Der Gemeinderat sei immer noch sehr männerlastig, aber er bemühe sich, so Klaas.

"Wir wollen in einem Gemeinderat die Bevölkerung widerspiegeln. Dazu gehören Männer und Frauen in ihrer Vielfalt", fügte sie hinzu. Erfreulich sei der relativ hohe Anteil weiblicher Gemeinderäte, zum Beispiel in Laufenburg. 2009 seien 28 Prozent der Gemeinderatsmitglieder weiblich gewesen, 2017 bereits 46 Prozent. In Ibach sei der Anteil an Frauen im Gemeinderat von 13 Prozent auf 38 Prozent gestiegen. In Waldshut dagegen habe es einen Rückgang von vier Prozent, von 23 Prozent auf 19 Prozent, gegeben.

An dieser Stelle will sie auch auf das Chancengleichheitsgesetz im Öffentlichen Dienst vom 17. Februar 2017 hinweisen. Hier seien die Kommunen gefragt, Frauen zu fördern und zu stärken. "Es geht um Ethik, Menschenrechte, Chancengleichheit, nicht um religiöse Zugehörigkeit, Ideologien oder moralische Grundsätze", betonte Klaas. Nur wenn das verinnerlicht werde, könne man weiterkommen. Hier sei der Frauentag genau der richtige Anlass, um einen Blick auf die aktuellen Themen zu werfen.