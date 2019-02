Meinung vor 12 Stunden

Erinnern Sie sich? Vor 30 Jahren stehlen Unbekannte zwei Pistolen, eine Maschinenpistole und Munition aus dem Polizeiposten in Albbruck

Nach einem gescheiterten Versuch auf dem Revier in Stühlingen haben Unbekannte vor 30 Jahren im Polizeiposten in Albbruck mehrere Waffen und Munition gestohlen. Von den Tätern fehlte nach der Tat jede Spur, erst eineinhalb Jahre später wurde eine der gestohlenen Waffen im Spülkasten einer Gaststättentoilette in Dortmund entdeckt. Autor Werner Huff erinnert sich an den Vorfall vor 30 Jahren.