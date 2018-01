vor 3 Stunden Werner Huff Exklusiv Waldshut-Tiengen Erinnern Sie sich? Tankstellen-Aushilfe überlistet Räuber

Vor 25 Jahren hat ein Aushilfstankwart in Bad Säckingen einen Räuber überlistet, der die Region und die Polizei lange in Atem hielt. Dafür erhielt er eine Belohung von 3000 Mark, was eigentlich eher unüblich ist.