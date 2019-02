Am Telefon meldete sich ein Herr Künzli aus Zürich. Er werde umgehend einen Tieflader vorbeischicken, um das U-Boot abzuholen. „Welches U-Boot?“, fragte der Angerufene, ein Bürger Görwihls, perplex zurück. „Ja das, welches Sie heute in der Zeitung inseriert haben.“ Und tatsächlich: Unter der Rubrik „Zu verkaufen“ wurde im Alb-Bote zwischen einer „Stihl-Motorsäge“ für schlappe 400 Mark und einem „Teleskop“ für Sternengucker (ohne Preisangabe) angeboten: „U-Boot, wenig gebraucht, selten getaucht, Preis Verhandlungssache.“

Und tatsächlich meldeten sich auf dieses Inserat viele Telefonanrufer. Der vermeintliche Anbieter war nicht nur von der Zahl der Interessenten überrascht, sondern wusste auch nichts von der seltsamen Anzeige: Sie war ein nachfasnächtlicher Scherz, und das U-Boot existierte nur als Papp-Aluminium-Konstruktion für den letzten Neunerratsabend der Görwihler Narrenzunft. Zwei Leichtmatrosen, im U-Boot-Turm sitzend, hatten dem Publikum berichtet, was sich unter dem Hotzenwald alles so abspielte. Es war ein Lacherfolg, den Narrenvereinsmitglieder mit einer Humoreske verlängerten: Ohne Wissen des Neunerratspräsidenten setzten sie unter seiner Telefonnummer das Inserat über den U-Boot-Verkauf in die Zeitung. Und dann ging’s los mit dem Telefongeklingel.

Der arme Narrenboss konnte sich der Anrufe kaum erwehren. Zwar wurde ihm schnell klar, dass man ihm da einen Streich spielte. Doch was sollte er vermeintlichen oder echten U-Boot-Interessenten antworten? Etwa „Herrn Künzli“ aus Zürich? Erst als sich der auch nach den Zollformalitäten erkundigte, erkannte der Narrenpräsident ihn an der Stimme als einen der Urheber der Anzeige. Und als es dem Angerufenen nach 20 Telefonaten schließlich zu bunt wurde, verwies er die Interessenten an andere Neunerratsmitglieder, die ebenfalls ahnungslos in die U-Boot-Groteske verwickelt wurden.

Die sich schließlich in Rauch auflöste. „Der ist inzwischen durch den Kamin gegangen“, antwortete ein Mitglied der Narren auf die Frage nach dem Verbleib des fünf Meter langen Papp-Rumpfs der U-Boot-Attrappe.