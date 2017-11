Hochrhein Erdbeben: An Hochrhein und im Südschwarzwald war Rumpeln und Zittern zu spüren

Ein Erdbeben nahe der schweizerischen Stadt Zug war am Dienstagvormittag auch in Südbaden zu spüren.

Ein Erdbeben der Stärke 3,3 auf der Richterskala und einem Epizentrum nahe der Schweizerischen Stadt Zug hat am Dienstag um 10.22 Uhr auch für leichte Erschütterungen am Hochrhein und im Südschwarzwald gesorgt. "Wer sich in dieser Region zu diesem Zeitpunkt in ruhiger Umgebung befand, vielleicht sogar im Bett lag, konnte ein leichtes Zittern und Rumpeln spüren", sagte Wolfgang Brüstle, der Leiter der Landeserdbebendiensts Baden-Württemberg, gegenüber dem SÜDKURIER. Das Erdbeben ereignete sich rund 70 bis 80 Kilometer von der deutschen Landesgrenze entfernt. Laut Brüstle war es ein normales tektonisches Beben. Schäden erwartet er in Deutschland nicht.

In der Stunde nach dem Erdbeben waren beim Landeserdbebendienst rund 20 Meldungen von Bürgern zwischen Rheinfelden und Lauchringen eingegangen, die Erschütterungen gespürt haben. Erdbeben mit einer Stärke zwischen drei und vier gelten gemäß der Richterskala auch nahe des Epizentrums als sehr leichte Erdbeben. Auch aus der Schweiz sind bisher keine Schadens- oder Verletzenmeldungen bestätigt. Brüstle schätzt, dass man im Südschwarzwald und am Hochrhein derartige Erschütterungen rund fünfmal im Jahr wahrnehmen kann.