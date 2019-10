Kreis Waldshut vor 3 Stunden

Ende einer Geburtstags-Fete: Kind wird mit schweren Brandverletzungen in Klinik geflogen

Lebensgefährliche Brandverletzungen hat am Freitagabend ein Junge bei einer Geburtstagsfeier in einer östlichen Kreisgemeinde erlitten und ist in eine Züricher Fachklinik geflogen worden.