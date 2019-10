Hochrhein/Görwihl vor 4 Stunden

Elektroautos in der Fahrschule: Die neue Technik ist bei Fahrschülern beliebt

Daniel Helms Fahrschule in Görwihl ist in Sachen neuer Technik in der Region Vorreiter: Fahrstunden gibt es auch mit dem Elektroauto. Doch wer sich ausschließlich auf diesem Fahrzeug ausbilden und prüfen lässt, bekommt nur eine Fahrerlaubnis mit Einschränkungen.