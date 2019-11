Hochrhein vor 2 Stunden

Einbrecher schlagen in der dunklen Jahreszeit häufiger zu. Mit diesen Tipps kann jeder etwas für mehr Sicherheit tun

Im Herbst und im Winter steigt die Zahl der Einbrüche in Wohnhäuser, Geschäfte und Firmengebäude an. Am Hochrhein sei das aktuell zwar noch nicht zu beobachten, doch die Polizei ist vorbereitet und gibt Empfehlungen.