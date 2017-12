Hochrhein Ein neues Sinfonisches Blasorchester startet im kommenden Jahr

Der Blasmusikverband Hochrhein geht mit einem neuen Orchester-Projekt ins Jahr 2018. Das Debütkonzert des Ensembles ist für Juni in Wehr in Planung.

Der Blasmusikverband Hochrhein (BVH), die Musikschule Südschwarzwald und die Jugendmusikschule Bad Säckingen kooperieren für ein neues Fortbildungsprojekt: Ambitionierte und fortgeschrittene Musiker aus den BVH-Vereinen und ehemalige, fortgeschrittene Schüler der Musikschulen sowie professionelle Musiker der Region erhalten die Möglichkeit, in einem sinfonischen Blasorchester anspruchsvolle Literatur zu spielen und mit gleichgesinnten Musikern zusammenzutreffen. Dies schreibt der Blasmusikverband Hochrhein in einer Pressemitteilung.

Somit wird neben dem Verbandsjugendorchester, der Talentschmiede des BVH, das Angebot im Erwachsenenbereich ergänzt. Initiator und Dirigent des Sinfonischen Blasorchesters Hochrhein – kurz SBO Hochrhein – ist Christian Steinlein, der von einem Projektteam unterstützt wird. Wie beim VJO, steht auch beim SBO das Musikatelier Tiengen unterstützend hinter dem Projekt. Zu Dirigent Christian Steinlein gesellen sich einige Lehrerkollegen, die das Projekt unterstützen.

Über die mögliche Bildung von Strukturen will man sich erst nach der Pilotphase Gedanken machen. Christian Steinlein studierte Posaune (pädagogisch und künstlerisch) an der Hochschule für Musik Würzburg sowie Blasorchesterleitung bei Hermann Pallhuber an den Hochschulen in Stuttgart und Mannheim.

Er ist unter anderem musikalischer Leiter des Musikvereins Gurtweil und des Kreisblasorchesters des Nordbayerischen Musikbundes im Landkreis Würzburg. Als Dozent, Dirigent und Gastdirigent ist er schon einige Jahre für namhafte Blasorchester tätig. Seit 2012 ist er an der Musikschule Südschwarzwald für tiefes Blech, Bläserklassen und Blasorchester angestellt. Für den Nordbayerischen Musikbund hält er Workshops zum Thema Dirigieren und führt jährlich den selbst konzipierten Lehrgang "Der Orchesterassistent" durch. Er ist auch Mitglied im Musikausschuss des Blasmusikverbandes Hochrhein.

Im Projektteam steht Leiter Christian Steinlein von der Musikschule Südschwarzwald Manuel Wagner von der Jugendmusikschule Bad Säckingen zur Seite. Er ist auch stellvertretender Verbandsdirigent im BVH und unter anderem mit Erwachsenenfortbildung betraut. Mit Ralf Eckert (Vizepräsident) und Marina Reichmann (stellvertretende Verbandsjugendleiterin) stehen zwei Präsidiumsmitglieder hinter dem Projekt, die die Thematik von Auswahlorchestern aus vielen Blickwinkeln kennen und die klare Abgrenzung zum VJO im Auge behalten sollen.

Komplettiert wird das Team des Pilotprojekts durch Fabian Vogelbacher von der Trachtenkapelle Buch, der quasi als Vereinsvertreter und Kreativgeist mitwirkt. Von ihm stammt auch das Logo des SBO. Die Proben finden in den Probenräumen des Musikvereins 1860 Rickenbach und Musikvereins Oberlauchringen statt. An beiden Orten ist eine für die sinfonische Blasmusik wichtige Ausstattung an Orchesterschlagwerk vorhanden. Rickenbach ist vom westlichen und nördlichen, Oberlauchringen vom östlichen Verbandsgebiet gut erreichbar, schreibt der Blasmusikverband.

läuft bereits seit einigen Tagen im Internet (www.sbo-hochrhein.de). Nach vier Probenterminen an Wochenenden steht das Debüt am Sonntag, 17. Juni, um 11 Uhr in der Stadthalle Wehr in Form eines Doppelkonzerts zusammen dem Verbandsjugendorchester Hochrhein an.