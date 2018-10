Fallendes Laub und kühlere Tag: Mit dem Herbst beginnt für viele Sammler die Pilzsaison. Und mit ihr die Lust auf eine leckere Pilzpfanne aus heimischen Wäldern. Dass das in der Region trotz des heißen und trockenen Sommers möglich ist, erklärt der staatlich geprüfte Pilzberater Albert Ross.

Pilze werden am Besten an Ort und Stelle, im Wald noch sauber gemacht. | Bild: Deinzer, Gudrun

"Es ist kein schlechtes Pilzjahr“, sagt Albert Ross, Pilzberater in Bonndorf. Während in anderen Regionen Deutschlands die Körbe noch weitestgehend leer bleiben und Pilzsammler auf Regen im Wetterbericht warten müssen, kann in der Region schon kräftig gesammelt werden. „Es hat genügend geregnet“, sagt Ross. „Anfang August sah es noch schlecht aus, aber plötzlich sind die Pilze aus dem Boden geschossen.“ Vor allem für den Steinpilz sei es ein gutes Jahr. Aber auch die anderen gängigen Pilzarten wie Maronen zögen nach.

Bisher keine Pilzaufgriffe am Zoll

Pro Person dürfe in Deutschland täglich maximal ein Kilogramm Pilze pro Tag gesammelt werden. Das hänge mit dem Naturschutz zusammen, sagt Mark Eferl, Pressesprecher des Hauptzollamts Singen, das auch für den Landkreis Waldshut zuständig ist. Auf diese Weise soll der Fortbestand schützenswerter Pflanzen sichergestellt werden. Wer sich nicht an die Beschränkung hält, für den wird ein Bußgeld fällig.

Dass ein Bußgeld nicht unüblich ist, sieht unter anderem das Zollamt immer wieder, wenn die Ausfuhr der Pilze aus Deutschland in die Schweiz kontrolliert wird. Im Bezirk des Hauptzollamts Singen seien dieses Jahr noch keine Pilzsammler beanstandet worden, sagt Mark Eferl. „2017 waren es fünf Aufgriffe.“

Grund für die bislang ausbleibenden Sanktionen seien nicht etwa weniger Kontrollen, sagt Mark Eferl, sondern die bisher schlechte Pilzsaison 2018. Dass es in dieser Pilzsaison jedoch auf den richtigen Standort ankommt, zeigten Anfang September zwei Pilzliebhaber aus Ibach, die mit insgesamt 19 Kilogramm gesammelten Steinpilze die erlaubte Menge deutlich überschritten hatten und der Polizei gemeldet wurden. Was mit den beschlagnahmten Pilzen passiert? Die vom Zollamt beschlagnahmten Pilze würden in der Regel vernichtet, sagt Mark Eferl.

Wer beim Pilzsammeln hilft Regeln beim Pilzsammeln: Die wichtigste Regel beim Pilzsammeln lautet: „Hände weg von den Pilzen, die man nicht kennt", sagt Pilzberater Albert Ross aus Bonndorf. Ob ein Pilz giftig ist oder nicht, sehe man ihm nicht an. Eine Faustregel zur Erkennung gebe es daher nicht. Viele der essbaren Pilze hätten zudem giftige oder ungenießbare Doppelgänger. Wer sich nicht sicher ist, welche Pilze er entdeckt hat, kann diese bei Pilzberatern wie Albert Ross bestimmen lassen. Allerdings gilt hier: „Den Pilz nicht abschneiden, sondern den ganzen Pilz zum Pilzberater mitbringen", sagt Albert Ross. Besonders beim giftigen Knollenblätterpilz ist eines der Erkennungsmerkmale die unter der Erde liegende Knolle, die bei einem abgeschnittenen Pilz natürlich fehlt.

