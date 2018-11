von Peter Sliwka

Dreieinhalb Jahre Gefängnis – so lautet die Strafe des Landgerichts Freiburg für einen 67-jährigen Lehrer. Der Bundesgerichtshof (BGH) hatte zuvor einen Freispruch des Landgerichts Waldshut aufgehoben. Der 2014 vom Schuldienst suspendierte Pädagoge aus dem Kreis Waldshut ist wegen zweifachen schweren sexuellen Missbrauchs und eines weiteren sexuellen Missbrauchs eines Schülers vom Landgericht Freiburg zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und sechs Monaten verurteilt worden.

Freispruch vor dem Landgericht Waldshut-Tiengen

Im Februar 2016 war der heute 67-Jährige vom Landgericht Waldshut-Tiengen in erster Instanz freigesprochen worden. Auf die Revision der Staatsanwaltschaft hatte der Bundesgerichtshof das Urteil im September 2016 aufgehoben und zur erneuten Verhandlung an die Jugendkammer des Landgerichts in Freiburg verwiesen.

BGH findet handwerkliche Fehler

Gleich mehrere handwerkliche Fehler der erstinstanzlichen Richter hat der Vierte Strafsenat des Bundesgerichtshofes in seiner Begründung gerügt. Unter anderem dürfe die Anwendung des Zweifelsgrundsatzes zugunsten eines Angeklagten nicht auf „rein abstrakt-theoretische Möglichkeiten“ gestützt werden. Auch dürfe nicht zu dessen Gunsten von Annahmen ausgegangen werden, für deren Vorliegen es keine beweisbaren Anhaltspunkte gebe. Der Senat hat darüber hinaus gerügt, dass die Richter in Waldshut ihr Abweichen vom Ergebnis des Glaubwürdigkeitsgutachtens über die Aussagen des Jungen nicht ausreichend erläutert hatten.

Angeklagter bestreitet Vorwürfe

Für den heute 20-jährigen Schüler von einst, seine Mutter, Kollegen des Angeklagten, Therapeuten und Polizisten bedeutete dies, dass sie jetzt erneut über Vorgänge aus den Jahren 2009 bis 2011 und nach Erstattung der Anzeige im Jahr 2014 als Zeugen vor Gericht aussagen mussten. Der Angeklagte, der wegen der Vorwürfe nie in Untersuchungshaft saß, bestritt die Vorwürfe der Anklage wiederum mit Nachdruck.

Aussagen des Schülers glaubhaft

Dass er sich dabei in Widersprüche verwickelt habe, merkte der Vorsitzende Richter Stefan Bürgelin in der Urteilsbegründung an. Als glaubhaft hingegen ist die Aussage des ehemaligen Schülers eingestuft worden. Damit folgte die Jugendkammer dem Gutachten einer Psychologin, die die Schilderungen des Zeugen als erlebnisbezogen, detailreich bezeichnet hat. Sie war schon in erster Instanz hinzugezogen worden, weil der Schüler eine geistige Behinderung hat.

Zwei Übernachtungen im Haus des Angeklagten

Folgt man der jetzigen Urteilsbegründung, dann hat sich der Angeklagte als Lehrer an einer Sonderschule im Landkreis Waldshut zum ersten Mal 2009 an seinem Schüler in einer Unterrichtspause sexuell vergriffen, als er ihm sein Wohnmobil zeigte. Weitere Missbräuche des Jungen erfolgten im Haus des verheirateten Angeklagten. Dort hatte er mindestens zwei Mal mit Erlaubnis seiner Mutter übernachtet. Sie hatte sich nichts dabei gedacht, weil sie den Lehrer persönlich gut kannte und er zugleich der Lieblingslehrer ihres Sohnes war.

Mulmiges Gefühl nach einem Tatort

Erst nach dem im Mai 2014 ausgestrahlten ARD-Tatort „Ohnmacht“, in dem es auch um sexuellen Missbrauch ging – Auszüge aus dem Drehbuch wurden im Prozess verlesen – hatte sich der Junge seiner Mutter anvertraut. Dass dies erst fünf Jahre nach dem ersten und drei Jahre nach dem letzten Missbrauch geschehen sei, ist für den psychiatrischen Gutachter erklärbar: Dem Jungen sei erst mit zunehmender Aufklärung und mit den Jahren bewusst geworden, was da sexuell passiert sei.

Pornos auf einem Datenträger

Auf einem Datenträger sind beim Angeklagten Pornos mit Erwachsenen, mit Transsexuellen und mit außergewöhnlichen sexuellen Praktiken entdeckt worden. Der Junge hatte in seinen Vernehmungen, vor Gericht unter Ausschluss der Öffentlichkeit mit Hilfe von Videokameras, von sexuellen Handlungen berichtet, die für die Jugendkammer so außergewöhnlich sind, dass er sie nicht erfunden oder im Internet ausgekundschaftet haben kann.

Verteidiger kündigt Revision an

Die Jugendkammer hat wegen der rechtsstaatswidrig langen Wartezeit von zwei Jahren zwischen der BGH-Entscheidung und der erneuten Verhandlung von der Strafe vier Monate für vollstreckt erklärt. Das Urteil wird jedoch so schnell nicht rechtskräftig werden. Strafverteidiger Urs Gronenberg hat bereits Revision zum BGH angekündigt.