Kreis Waldshut Ein 38-Jähriger missbraucht mehrfach die zehnjährige Tochter seines Gastgebers

Ein 38-Jähriger muss sich derzeit wegen Kindesmissbrauchs vor Gericht verantworten. Laut Anklage hat er mehrfach Kinder im Intimbereich berührt, die betroffenen Mädchen waren erst zehn und 13 Jahre alt.

"Ich habe eine Grenze überschritten, die ich nicht hätte überschreiten dürfen", so lautete das Geständnis eines 38-Jährigen vor der Ersten Großen Jugendkammer des Landgerichts Waldshut-Tiengen. Der 38-Jährige ist des schweren sexuellen Missbrauchs von zwei Kindern angeklagt. Der Angeklagte hatte auch das Vertrauen seiner Gastgeberfamilie in Waldshut-Tiengen missbraucht. Ihm droht nun eine mehrjährige Haftstrafe.

Staatsanwalt Florian Schumann wirft dem Angeklagten Kindesmissbrauch in drei Fällen vor. Laut Anklage verbrachte der Mann auf Einladung eines Freundes aus dem Internet im Juni 2017 einige Ferientage bei dessen Familie in Waldshut-Tiengen. Eine Sommernacht genoss die zehn Jahre alte Tochter demnach mit ihrer 13-jährigen Freundin auf dem Hausgrundstück im Zelt, dabei sahen sie sich auf dem Kleincomputer einen Kinderfilm an. Der Angeklagte kroch laut Anklage zu ihnen ins Zelt, legte sich zwischen die Mädchen und streichelte das ältere zunächst am Rücken, später auch an der Brust und im Schambereich, nachdem er ihr die Jeans herunter gezogen hatte. Der Aufforderung, nichts zu sagen, sei das Kind zunächst gefolgt.

Zweimal kam es laut Anklage zu Intimitäten im Haus, wo der Gast unweit der Zehnjährigen einquartiert war – einmal im Bett des Mädchens, einmal auf der Schlafcouch des Besuchers. Einmal habe er das Kind intensiv im Intimbereich gestreichelt. In der Nacht vor dem Abschied habe er sie dort mit der Zunge berührt. "Das muss unser Geheimnis bleiben", soll der Mann dem Kind gesagt haben.

Der Beschuldigte, der mehrere Wochen in schmerzhaft empfundener Untersuchungshaft verbracht hatte, räumte das Geschehen vor Gericht im Wesentlichen ein. Er bestritt allerdings die von der Staatsanwaltschaft unterstellte Intensität des einseitigen Kontaktes. Fragezeichen setzte die Strafkammer unter dem Vorsitz von Richter Martin Hauser hinter das vom Angeklagten geschilderte Motiv für die sexuellen Übergriffe. Er habe den Kindern "Nähe geben" wollen, etwas zurückgeben wollen von der erfahrenen Zuneigung. Es sei "nur ums Geben" gegangen, er selbst habe keine Erregung gespürt, erklärte der Angeklagte auf Fragen von Richtern und Staatsanwalt. "Aus meiner Sicht gab es da schon eine ziemlich sexuelle Komponente", hielt ihm der Vorsitzende entgegen, er verstehe den Angeklagten dabei nicht ganz.

Der 38-Jährige versicherte vor Gericht, bei den Kindern keine Anzeichen von Abwehr oder Schmerz bemerkt zu haben. Als er beim jüngeren Mädchen merkte, "dass es ihr nicht gefällt", habe er sofort aufgehört. Er wolle seine Taten aber nicht entschuldigen, stellte der Geständige wiederholt fest.

Der Angeklagte, der sein Geld mit Computerprogrammen verdient, groß und kräftig von Statur, berichtete über den Lebenslauf eines entwicklungsverzögerten Menschen. Als Kind in der Schule sei er immer ein Außenseiter gewesen, es sei bei ihm im Bezug auf das andere Geschlecht lange bei unglücklichen Versuchen geblieben. Erst mit etwa 30 Jahren sei er mit einer Frau richtig intim gewesen. Mehrere Ansätze einer festen Beziehung seien bald gescheitert. Einmal sei er von einer Frau, die er im Internet kennengelernt, aber nie persönlich gesehen habe, zwei Jahre lang übel hintergangen worden. Derzeit wird er von einem Psychiater begleitet. Sein Verteidiger Florian Berthold sprach von einer "Verhaltensstörung".

Auch den Vater der betroffenen Zehnjährigen hatte der Angeklagte im Internet kennengelernt, beim Chat und bei Online-Spielen, und hatte sich in der gleichen WhatsApp-Gruppe bewegt. In Waldshut-Tiengen war er 2017 schon zum zweiten Mal zu Besuch. Erst Tage nach der Heimkehr bekam er Besuch von der Polizei seines Heimatorts, nachdem sich die Mädchen den Müttern offenbart hatten. Die betroffenen Kinder und ihre Familien werden im Prozess als Nebenklägerinnen von den Rechtsanwälten Andreas Hapig und Viktoria Hanschmann vertreten.

Dass das Geständnis dem zur Tatzeit 37 Jahre alten Mann zu einer bewährungsfähigen Strafe bis zu zwei Jahren verhelfen wird, ist nach einem ersten Rechtsgespräch zwischen den Beteiligten wenig wahrscheinlich. Staatsanwalt Florian Schumann verwies darauf, dass schon die Einzeltat laut Strafgesetzbuch mit mindestens zwei Jahren Haft geahndet wird.

Missbrauch von Kindern

Der sexuelle Missbrauch von Kindern wird mit einer Freiheitsstrafe nicht unter zwei Jahren bestraft, wenn die Tat das Kind in die Gefahr einer erheblichen Schädigung der körperlichen oder seelischen Entwicklung bringt. Dabei werden im Strafgesetzbuch Beischlaf oder ähnliche sexuelle Handlungen vorausgesetzt.