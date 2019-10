Kreis Waldshut vor 6 Stunden

Dürfen Schweizer ihren Müll in Deutschland entsorgen? Eine Frage, auf die es unterschiedliche Antworten gibt.

Immer wieder fallen Schweizer auf Recyclinghöfen am Hochrhein auf. Aber dürfen die Nachbarn diese Einrichtungen überhaupt nutzen? Antwort: In einigen Fällen schon, in anderen nicht, aber unter dem Strich sind müll-entsorgende Schweizer sogar ein Gewinn. Hier eine Übersicht aller Fakten.