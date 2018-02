Kreis Waldshut Drei Schulen aus dem Landkreis nehmen an der bundesweiten Initiative "Leistung macht Schule" teil

Die Alemannenschule Wutöschingen, die Schule an der Rheinschleife Jestetten und Johann-Peter-Hebel-Schule Tiengen nehmen an der bundesweiten Initiative "Leistung macht Schule" teil. In dieser Initiative erhalten 300 ausgewählte Schulen Fördergelder, um leistungsstarke Schüler intensiver zu fördern.

Deutschlandweit sollen leistungsstarke Schüler intensiver gefördert werden. Durch eine neu gestartete Bund-Länder-Initiative erhalten 300 ausgewählte Schulen Fördergelder, um durch innovative Lernkonzepte eine bessere Lernkultur und höhere Leistungen zu erzielen. Die Qualität des Schulsystems in Deutschland soll durch diese Initiative, die vom Bundesministerium für Bildung und Forschung mit der Kultusministerkonferenz ins Leben gerufen und mit 125 Millionen Euro unterstützt wird, nachweislich verbessert werden.

Auch aus dem Landkreis Waldshut wurden drei Schulen ausgewählt, die an der Initiative "Leistung macht Schule" teilnehmen. Dies sind die Schule an der Rheinschleife in Jestetten, die Johann-Peter-Hebel-Schule in Tiengen für den Grundschulbereich und die Alemannenschule Wutöschingen für den Sekundarbereich. Im Rahmen einer ersten Auftaktveranstaltung in Berlin kamen die drei Rektoren dieser Schulen mit den Verantwortlichen der Initiative und den wissenschaftlichen Begleitern von verschiedenen Hochschulen ins Gespräch.

"Es war beruhigend zu hören, dass die Professoren der verschiedenen Universitäten, die die Vorträge zum Lernen und Fördern hielten, unsere bereits erarbeiteten Konzepte an den Schulen bestärkten, diese als notwendig und in der Sache als konsequent bezeichneten", freute sich Frank Intlekofer, Rektor an der Hebelschule. Oft genug stehen Eltern, Lehrer und auch Schüler veränderten Lernkonzepten skeptisch gegenüber. Diese Auftaktveranstaltung machte den Beteiligten aber deutlich, dass es diese Konzepte benötigt, um gerade leistungsstarke Schüler zu fördern.

Die Bundesbildungsministerin Johanna Wanka stellte klar, dass in den Schulen zumeist die Kinder, die zu fördern, in den Blick genommen werden und nicht die Kinder, die noch weiter herauszufordern sind. Durch diese Initiative soll gegen diese Praktik gegengesteuert werden. Durch die wissenschaftliche Begleitung der Universitäten wird eine fundierte Grundlage geschaffen, dass die Konzepte der 300 Schulen in die Fläche getragen werden können. "Dass wir dabei sein dürfen und uns mit unseren Konzepten einbringen können, ist eine große Auszeichnung und Verantwortung für unsere Schulen", sagt Hans Strittmatter, Rektor der Schule an der Rheinschleife in Jestetten.

An dem Forschungsverbund nehmen 18 bundesweite Universitäten teil, die explizit herausstellen, dass es darum gehe, den maximalen Lernerfolg aus jedem einzelnen Kind herauszuholen, die Potenziale und Stärken der Schüler herauszuarbeiten und Begabte gezielt zu fördern. Dabei müsse Unterricht neu gedacht werden und es müssen neue Konzepte entstehen. "Konzepte, wie sie an unseren Schulen bereits existieren und nun weiterentwickelt werden können. Nun haben wir die Chance einer wissenschaftlichen Begleitung unserer Konzepte und erhalten wichtige Rückschlüsse darüber, wie wirkungsvoll unsere Anstrengungen sind", betont Stefan Ruppaner, Schulleiter an der Alemannenschule in Wutöschingen.