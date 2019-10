Wutöschingen-Schwerzen 17. Oktober 2019, 16:00 Uhr

Diese junge Unternehmerin hat Biss: Christine Manz steigt mit 22 in die Leitung des Familienbetriebs ein

Christine Manz hat vor einem Jahr den elterlichen Gärtnereibetrieb in Wutöschingen-Schwerzen übernommen. Sie verrät, was sie an ihrer Arbeit liebt, spricht über Gartentrends im Herbst und über Herausforderungen für ihren Betrieb