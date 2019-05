von sk

Ühlingen: Sieben Jugendliche der evangelischen Kirchengemeinde Oberes Schlüchttal feierten am Sonntag in der katholischen Kirche in Ühlingen ihre Konfirmation. Die Konfirmanden zogen begleitet von der Trachtenkapelle Ühlingen von der evangelischen zur katholischen Kirche. Der Gottesdienst wurde von Dekanin Christiane Vogel aus Waldshut (in Vertretung der erkrankten Pfarrerin Ruth Reinhard) und Prädikantin Karin Morath zelebriert. Der Kirchengemeinderat mit Vorsitzender Birgit Schöler und Siggi Tross-Währy hatten diesen mit den Jugendlichen vorbereitet. Hartmut Rosa (Orgel), der Chor Cantate Domino und die Trachtenkapelle umrahmten die Feier musikalisch.

Konfirmation feierten in Ühlingen (von links): Dekanin Christiane Vogel, Leo Hog, Lennert Morath, Marek Vogt, Lars Duttlinger, Leonie Brilz, Diana Esemcik und Dana Probst. Bild: Inge Straub

Bonndorf: Neun Jugendliche wurden am Sonntag in der evangelischen Kirchengemeinde Bonndorf-Wutach in der Bonndorfer Kirche von Pfarrerin Ina Geib und Pfarrer Mathias Geib konfirmiert: Janina Kromer, Inken Tiedemann, Pauline Gampp und Ronja Reich, Nick Hühnergart, Luca Merz sowie Maik Hühnergart, Bastian Maier und Max Göhring.