Eine Schnapszahl, Initiale, Geburtsjahrgänge oder auch der Fahrzeugtyp – das alles ist besonders beliebt als Wunschkennzeichen im Landkreis Waldshut. Wer sich nicht einfach ein Kennzeichen zuweisen lassen möchte, kann im Vorfeld bei der Zulassungsstelle eine Alternative online reservieren. Dort wird ein WT-Schild mit der gewünschten Buchstaben- und Zahlenkombination dann drei Monate lang „zurückgelegt“.

Zum 1. August hat das Landratsamt Waldshut solche Reservierungen neu geregelt. Einzelne Autofahrer hatten bis zu 300 Kennzeichen gehortet. Künftig liegt das obere Limit für Privatleute etwa bei fünf.

1. Was ändert sich?

Einzelne Privatpersonen reservierten zwischen 50 und 160 Wunschkennzeichen für sich. Der Spitzenreiter ließ eine Reservierung für 300 verschiedene Nummernschilder vornehmen. „Das hat ein Ausmaß angenommen, das nicht mehr tragbar war“, so Peter Ackenheil, Leiter des Straßenverkehrsamtes für den Landkreis Waldshut. Dem schiebt das Landratsamt nun einen Riegel vor, wie Ackenheil informiert.

Kreis Waldshut Von Wäldertrotteln und Lölis: Autokennzeichen aus der Region und ihre (nicht ganz) ernst gemeinten alternativen Bedeutungen Das könnte Sie auch interessieren

Künftig soll zwar laut Ackenheil die Anzahl der Reservierungen nicht strikt begrenzt werden, „aber der Rahmen pro Person sollte bei fünf Kennzeichen liegen. Jedoch gehen wir da mit einem gesunden Augenmaß vor“. Aktuell gibt es im Landkreis Waldshut 6000 Reservierungen für Wunschkennzeichen für Neuzulassungen. „Viele wollen eben für ihr schönes neues Auto eine passende Nummer“, sagt Ackenheil.

Für ihn sei jedoch nicht nachvollziehbar, warum ein einzelner Mensch 300 Kennzeichen brauche. Er wolle nicht ausschließen, dass Kennzeichen auch verkauft worden sind. Andere Zulassungsstellen, die das gleiche Phänomen beobachtet hätten, würden ähnlich verfahren. Ackenheil betont: „Es besteht auch trotz einer Reservierung grundsätzlich kein Anspruch auf ein bestimmtes Kennzeichen.“

„Viele wollen eben für ihr schönes neues Auto eine passende Nummer.“Peter Ackenheil, Leiter des Straßenverekehrsamtes Waldshut-Tiengen

2. Kann ich meinem Kind ein Kennzeichen reservieren?

Die Übertragung eines reservierten Wunschkennzeichens auf Dritte soll künftig nicht mehr möglich sein. Aber auch hier greift wieder das gesunde Augenmaß. „Wenn etwa der Vater dem Sohn ein Kennzeichen reserviert, ist das möglich“, sagt der Leiter der Zulassungsbehörde. Ackenheil betont, dass eine Reservierung grundsätzlich nachvollziehbar und plausibel sein muss.

Bad Säckingen Was darf auf Autokennzeichen eigentlich draufstehen und was nicht? Das sagt das Straßenverkehrsamt zu Wunschkennzeichen Das könnte Sie auch interessieren

Die Kontaktdaten müssen angegeben werden, und der Wunsch nach mehreren Kennzeichen oder für die Übertragung an Dritte muss nachvollziehbar sein. In der Vergangenheit seien von Antragstellern oft die Kontaktdaten nicht genannt oder falsche Namen angegeben worden. Dann habe die Behörde das Recht, die Reservierung zu löschen.

Ein H-Kennzeichen für historische Fahrzeuge (von oben), ein Ausfuhrkennzeichen, ein Eurokennzeichen und ein Kurzzeitkennzeichen. | Bild: Markus Scholz

3. Welche Regeln gelten für Firmen?

Viele Firmen mit großem Fuhrpark in der Region nutzen laut Ackenheil ihre Nummernschilder als Erkennungszeichen und versehen es mit Nummernserien. „Da nehmen wir dann auch keine Begrenzung vor“, sagt Ackenheil. Die Zigarrenfabrik Villiger Söhne in Tiengen beispielweise hat an ihren 60 Fahrzeugen Wunschkennzeichen montiert. Auf ihnen steht nach dem obligatorischen WT immer ein „V“ mit beliebigen Nummern, die gerade frei sind.

Bad Säckingen Kaum Aufwand für das SÄK: Was das Straßenverkehrsamt zu einer Neuauflage des alten Kennzeichens und aktuellen Wunschkennzeichen sagt Das könnte Sie auch interessieren

Die Nummernschilder werden direkt vom Autohaus reserviert, sagt Sabine Sklenar, bei Villiger für den Einkauf und den Fuhrpark zuständig. Ganz zufällig habe die Firma die Nummer WT-V 1888 erhalten. Das sei ganz passend, denn auch eine Produktserie der Firma heißt Villiger 1888.

4. Was passiert mit dem Kennzeichen, wenn ich mein Auto abmelde?

Grundsätzlich hat jeder Halter auch nach Abmeldung des Fahrzeugs noch ein Jahr lang Anspruch auf sein bisheriges Kennzeichen. 1400 solcher „ruhenden“ Kennzeichen gibt es laut Ackenheil aktuell im Landkreis Waldshut.

5. Kann ich jede Kombination für mein Kennzeichen wählen?

Generell sind Kombinationen mit einem Buchstaben und zwei, drei oder vier Ziffern oder mit zwei Buchstaben und ein, zwei oder drei Ziffern möglich. Ausgeschlossen sind die Buchstabenkombinationen HJ (Hitlerjugend), KZ (Konzentrationslager), NS (Nationalsozialismus), SA (Sturmabteilung) und SS (Schutzstaffel).

Bad Säckingen Wie kommen eigentlich die Nummern und Buchstaben auf das Autoschild? Wir zeigen es Ihnen in Bildern und Videos Das könnte Sie auch interessieren

6. Welche Regeln gelten beim Saisonkennzeichen und beim Oldtimer?

Im Landkreis Waldshut gibt es aktuell 6877 Saisonkennzeichen sowie 1275 reine Oldtimerkennzeichen mit dem H. Hinzu kommen 132 H-Kennzeichen in Kombination mit dem Saisonzeichen. Für ein Oldtimerkennzeichen muss das Fahrzeug vor mindestens 30 Jahren das erste Mal zugelassen worden sein. Außerdem bedarf es eines Gutachtens für die Einstufung als Oldtimer und einer Untersuchung ähnlich einer Hauptuntersuchung.

Region Über 210.000 Euro für ein Schweizer Nummernschild Das könnte Sie auch interessieren

Saisonkennzeichen werden laut Ackenheil gerne für Motorräder, Wohnmobile, Cabrios oder generell für Winter- oder Sommerautos verwendet. Dabei spart sich der Halter die An- und Abmeldung, kann aber auch nur im angegebenen Zeitraum fahren. Die Kennzeichen gibt es für mindestens zwei und maximal elf Monate.

Bei H-, Saison- und auch bei den E-Kennzeichen für Elektroautos könnte es mit einem langen Wunschkennzeichen eng werden. Denn die zulässige Kennzeichengröße muss eingehalten werden.

Bad Säckingen Kampf für das SÄK-Zeichen geht weiter: SPD und Bürgermeister machen sich für Säckinger KfZ-Kürzel stark Das könnte Sie auch interessieren

So können Sie Ihr Wunschkennzeichen reservieren: Die Reservierung eines Wunschkennzeichens ist entweder online über die Homepage des Landkreises oder in der Zulassungsstelle Waldshut möglich. Ein Wunschkennzeichen, das direkt vor Ort bezogen wird kostet 10,20 Euro. Die Online-Reservierung kostet zusätzlich 2,60 Euro. Zudem fallen wie bei allen Kennzeichen Kosten für die Prägung an.