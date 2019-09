von sk

Wenn der Sommer langsam in den Spätsommer übergeht und die Schulferien sich dem Ende zuneigen, dann ist es Zeit für die traditionelle Dekanats-Wallfahrt der katholischen Frauengemeinschaft Deutschlands (KFD) ins benachbarte Leuggern in der Schweiz, die sich bei den Frauen der katholischen Frauengemeinschaft Deutschlands einer großen Beliebtheit erfreut. So kamen in diesem Jahr mehr als 130 Frauen und auch einige Männer aus allen Teilen des Dekanats Waldshut an diesen friedvollen und weit über die Landesgrenzen hinaus bekannten Kraftort, um gemeinsam zu beten, zu singen und mit Pfarrer Thomas Mitzkus von der Seelsorgeeinheit Klettgau-Wutöschingen Eucharistie zu feiern.

Kreis Waldshut Jubiläum des KFD-Diözesanverbands: Ein Festtag für engagierte und starke Frauen Das könnte Sie auch interessieren

Die ruhige und schöne Atmosphäre der Lourdes-Grotte, die erst vor Kurzem ihr 100-jähriges Bestehen hatte, die hohen Bäume, der schöne Blumenschmuck und die Gemeinschaft mit Gleichgesinnten gab wieder einen schöne Rahmen für eine kleine Auszeit vom hektischen Alltag. Dies half, für zwei Stunden alles hinter sich zu lassen und neue Kraft zu tanken.

Das Dekanats-Leitungsteam, unter der geistlichen Leiterin Monika Eckert aus Buch, hatte sich für das Thema „Maria Königin des Friedens“ entschieden. In einleitenden Worten wurden die Frauen von Susi Kaiser aus Herrischried auf das Thema eingestimmt. Nichts werde heißer ersehnt, nichts aber auch leichter zerstört als der Friede, so Susi Kaiser. Das gelte für das friedliche Miteinander im persönlichen und beruflichen Umfeld genauso wie für das Zusammenleben der verschiedenen Völker und Kulturen. Das Leben von Maria, der Mutter Jesu, sei ein Friedensdienst gewesen, sie könne auch heute noch Vorbild für uns sein.

Die Predigt

Pfarrer Thomas Mitzkus erzählte in seiner Predigt die Geschichte der Friedensstifterin Victoria Rasoamanarivo von der Insel Madagaskar, deren Todestag sich am Tag der Wallfahrt zum 125. Mal jährte und die 1989 von Papst Johannes Paul seliggesprochen wurde. Sie kümmerte sich besonders um Arme und Kranke und förderte, nachdem die französischen Missionare im Krieg mit Frankreich Madagaskar verlassen mussten, die katholische Gemeinschaft. Victoria habe, beschenkt von der großen Liebe Gottes, die Kraft bekommen, auch in schwierigen Zeiten zum Segen für ihre Mitmenschen zu werden. Wenn wir in dem Wissen leben könnten, geliebte Töchter und Söhne Gottes zu sein, könnten auch wir in unserem persönlichen Umfeld als Friedensstifter wirken, so Pfarrer Mitzkus. Der Gottesdienst wurde mit Texten und Gebeten von den KFD-Dekanatsvorstandsfrauen und von Melanie Bächle aus Birndorf musikalisch begleitet. Die Kollekte wurde für das KFD-Projekt „Frauen in Not“ gespendet.