von Stefan Pichler

An Sommer, Sonne und Strand erinnert die Skulptur der katholischen Frauengemeinschaft Höchenschwand, „Miss Bikini 2019“. „Die Idee wurde von uns Mädels bei einem kreativen und fröhlichen Treffen geboren“, erinnert sich Vorstandsmitglied Mary Tröndle. Lange wurde nachgedacht, wie die Badeschönheit aussehen sollte und so wurde dafür extra eine Checkliste erstellt.

Keine „Salatgröße“, sondern „Genussproportionen“ sollte sie haben, aber auch modisch sollte sie sein mit einem feschen Bikini, langen Haaren und einer trendigen Brille. Die Accessoires wie Sonnenhut, Schmuck, Badeschlappen, Handtasche und Cocktail wurden ebenfalls festgelegt und natürlich durfte ein Strandkorb und zwei Sonnenschirme nicht fehlen.

Der Wettbewerb Bereits zum zehnten Mal haben elf Vereine aus Höchenschwand fantasievolle und detailverliebte Skulpturen aus Stroh geschaffen. Zu sehen sind die überlebensgroßen Figuren noch bis zum 13. Oktober kostenlos auf einer großen Wiese beim Bauernmarkt im Ortsteil Frohnschwand, direkt an der B 500. Die Besucher können ihre Lieblingsfigur auswählen. Die Siegerehrung findet am Samstag, 5. Oktober, um 15 Uhr statt.

Ende Juni begann die Bastelei. Zwei Mal in der Woche wurde nachmittags und abends an der Skulptur gearbeitet. So kamen insgesamt 915 Stunden zusammen.Alleine 500 Stunden wurden für den prächtigen Sonnenschirm benötigt, der komplett aus Ähren gefertigt wurde.

Video: Verena Wehrle

Mit der Zeit gingen die Frauen auch bei den Treffen, denn dieses Mal kamen die Einladungen spontan über WhatsApp. „Es hat wunderbar geklappt“, erinnert sich Mary Tröndle die zusammen mit Petra Hug und Andrea Stemmer die künstlerische Leitung übernommen hatte. Die Bikischönheit strahlt Lebensfreude aus und erinnert eindrücklich an die zu Ende gehenden warmen Sommertage.