von Ursula Freudig

19 Frauen aus dem Landkreis Waldshut haben zwei Jahre lang Einsatz und Durchhaltevermögen gezeigt und erhielten dafür jetzt den Lohn: Als erster Abschlussjahrgang eines berufsbegleitenden Fernstudiums im Bereich Sozialpädagogik und Management erhielten sie die Bachelor-Urkunden. Zwei Jahre lang haben die Absolventinnen zusätzlich zu ihrer Berufstätigkeit als Erzieherin, an Wochenenden an der Waldshuter Justus-von-Liebig Schule studiert und dort auch die Prüfungen abgelegt.

Möglich gemacht hat dies die seit Herbst 2017 bestehende Kooperation zwischen dem Landkreis Waldshut als Schulträger der Liebig-Schule, mit der Fachhochschule des Mittelstands Bielefeld. Von dort waren Nicole Stollenwerk und Ralf Westhofen nach Waldshut gekommen, um im Rahmen der Exmatrikulationsfeier in der Liebig-Schule, die Bachelor-Urkunden an die Absolventinnen zu überreichen. Neben ihnen, ihren Freunden und Familien, waren Lehrer der Liebig-Schule und Vertreter des Landkreises anwesend. Einige traten ans Mikrofon.

Die Absolventinnen Diese 19 Frauen haben den Bachelor of Arts Sozialpädagogik und Management in der Tasche: Indra Gamp-Oguz, Annika Hambüchen, Johanna Leyde, Jeanette Ramirez Ponce, Katharina Rimmele, Madeline Rünzi, Susanne Viola Schulz, Kerstin Dürr, Selina Magerl, Janine Steinle, Bianca Stehle, Anja Maria Spitz, Ramona Burkart, Martina Schäuble, Sarah Müller , Doris Schubert, Iris Vogt und als Jahrgangsbeste mit einem Notenschnitt von 1,4, Jessica Thoma und Katja Kaiser.

Landrat Martin Kistler nannte den Tag der Feier einen Tag der Freude für den ganzen Landkreis, weil er zeigen würde, dass angesichts einer fehlenden Hochschule im Landkreis, die Kooperation mit der Fachhochschule des Mittelstands Bielefeld ein guter, erfolgreicher Weg wäre. „Es ist ihr Erfolg, ihr Wissen, sie haben einen Schatz mitgenommen, machen sie was draus“, forderte der Landrat die Absolventinnen auf. Die Landtagsabgeordnete (CDU) Sabine Hartmann-Müller nannte das Bachelor-Studium einen Standortfaktor für den Landkreis und ein Angebot, das die Erzieher-Ausbildung attraktiver machen würde. „Es fehlen bei uns Erzieherinnen und Erzieher und der Bedarf wird steigern“, sagte sie.

Für Thomas Gehr, Leiter der Justus-von-Liebig Schule in Waldshut, ist der Bachelor-Studiengang an „seiner“ Schule eine mutige Verzahnung von Theorie und Praxis und ein Weg, um aufzufangen, was das Bildungssystem in Baden-Württemberg nicht schnell genug könnte: Auf Veränderungen in Leben und Beruf reagieren.

Studium, Familie und Beruf unter einem Hut

Allgemein gab es viele anerkennende Worte für die Leistungen der 19 „frisch gebackenen“ Akademikerinnen, die das Bachelor-Studium, ihre Berufstätigkeit und teilweise auch familiäre Aufgaben, unter einen Hut bringen mussten. Zu den vielen, denen in der Feier gedankt wurde, gehörte Andreas Ackermann. Er leitet das Studienangebot an der Justus-von-Liebig Schule und ist maßgeblicher Dozent für die Vermittlung der Studieninhalte.