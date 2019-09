von Stefan Pichler

Einigermaßen kurios verliefen die Vorplanungen der Trachtenkapelle Amrigschwand-Tiefenhäusern für deren Beteiligung am Stroh­skulpturenwettbewerb der Gemeinde. „Eigentlich hatten wir vor, das Thema Max und Moritz umzusetzen“, erinnert sich der Vorsitzende Patrick Schachner. Es stellte sich aber heraus, dass auch die Landfrauen dieses Thema gewählt hatten und so musste ein neuer Vorschlag her. Christine Maier schlug alternativ vor, das Thema „Schwarzwald und Heimat“ umzusetzen und lieferte dafür auch gleich die Skizzen und Vorlagen.

Im Verein waren alle damit einverstanden, schließlich passte dieses Thema hervorragend zu Höchenschwand und den Freizeitmusikern aus Amrigschwand-Tiefenhäusern. So sollten in der Skulptur das bekannte Schwarzwaldhaus mit Mühlenrad, die Kuckucksuhr, ein Hirschkopf mit Geweih, der Bollenhut und natürlich eine Figur mit der Schwarzwälder Tracht zu sehen sein. Dies alles wurde von dem Strohteam der Blasmusiker hervorragend umgesetzt.

Video: Verena Wehrle

Eine Besonderheit der künstlerischen Darstellung ist dabei die Figur. In ihr wurden der Hirsch, das Geweih und der Bollenhut als Kopf und die männlichen und weiblichen Mitglieder des Vereins vereint. Die Figur trägt nämlich je zur Hälfte eine weibliche und männliche Tracht „Die Kleidung wurde unserer Vereinstracht nachempfunden“, erläutert Patrick Schachner. Die 20 bis 25 Helfer der Trachtenkapelle waren rund 700 Stunden beschäftigt.