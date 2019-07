von Heinz J. Huber

Bei Glatteis und Steinschlag sorgen im Landkreis die Straßenwärter von drei Straßenmeistereien in Bonndorf, Lauchringen und Görwihl-Segeten für freie Fahrt. Weil die Unterkünfte zum Teil sanierungsbedürftig und nur angemietet sind, stellt sich die Frage von Neubauten in den kommenden Jahren. Die Verwaltung soll nun über die Finanzierung von mindestens zehn Millionen Euro über mehrere Jahre nachdenken.

Sorgen macht der Verwaltung vor allem der schlechte Zustand der Gebäude der Straßenmeisterei Segeten. Die Arbeitsfläche ist inzwischen zu klein. Für 168 000 Euro wäre ein angrenzendes Grundstück zu kaufen. Damit käme die Einrichtung auf eine „ideale Größe“ von 13 666 Quadratmetern. Ein Gutachten zum Schallschutz soll klären, ob ein Neubau dort genehmigt werden kann. Die Kosten für den Bau werden auf 8,8 Millionen Euro geschätzt.

In vier Jahren muss ein Ersatz her

Der zu Segeten gehörende Stützpunkt in Bad Säckingen steht auf Boden des Landes, dessen Vermögensverwaltung die Kündigung der Fläche und Eigenbedarf angekündigt hat. Der Standort an der verkehrsreichen West-Ost-Hauptachse mit Bundesstraße 34 und Autobahn 98 ist, so die Verwaltung, unentbehrlich. Binnen vier Jahren müsste Ersatz für den Stützpunkt her, ein passendes Grundstück in der Nähe würde dessen Besitzer in Erbbaurecht überlassen.

Die Neubaukosten dürften hier bei 1,6 Millionen Euro liegen. Sollte diese Lösung nicht möglich sein, ist eine Zusammenlegung beider Standorte Segeten und Bad Säckingen in Oberwihl im Gespräch, Kostenschätzung bei 9,3 Millionen Euro. Dabei müsste allerdings bei Bad Säckingen zusätzlich ein Winterdienststützpunkt mit drei Salzsilos für 1,1 Millionen Euro gebaut werden.

Auch in Lauchringen muss Geld fließen

Verkehrsdezernent Walter Scheifele vom Landratsamt informierte die Kreisräte auch deshalb über die Gefechtslage bei der Straßenwacht, weil beträchtliche Summen für die Straßenmeistereien neu in die Finanzplanung der nächsten Jahre einzubringen wären. Denn auch für die sanierungsbedürftige Straßenmeisterei in Lauchringen muss Geld fließen. Das Gebäude hat der Landkreis vom Land gemietet, das Land aber investiert dort nicht mehr. Wegen des Kaufpreises liegen die Schätzungen beider Seiten mit 1,4 und 2,6 Millionen Euro weit auseinander, dazu schätzt der Kreis den Sanierungsbedarf auf 300 000 Euro.

Die dritte Straßenmeisterei, in Bonndorf, ist im Besitz des Bundes, steht der Straßenverwaltung des Landkreises kostenlos zur Verfügung und ist in gutem Zustand. Beim Waldshuter Landratsamt sieht man folglich „keinen Bedarf, etwas an der Situation zu ändern“.