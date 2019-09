von Rolf Sprenger

Monika Mittich-Ebi, die Vorsitzende des FDP-Kreisverbands Mittlerer Hochrhein, hat zwei Jahre hart daran gearbeitet, den Agrar- und Verbrauchertag der FDP in den Landkreis Waldshut zu holen. Dass sich die aktuelle dramatische Situation in den Wäldern Südbadens und der Veranstaltungstermin decken würden, konnte sie damals nicht ahnen. Dies bot aber genügend Diskussionsstoff für Teilnehmer und Besucher.

Kreisrat Harald Ebi freute sich über das rege Interesse, umweltpolitische Themen parteienübergreifend direkt mit den Betroffenen zu besprechen. Fachkundige Unterstützung fand er durch den Bundestagsabgeordneten Marcel Klinge (Sprecher der FDP Bundestagsfraktion), den Budestagsabgeordneten Christoph Hoffmann (Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion für Entwicklungspolitik), Landrat Martin Kistler, Bernhard Blokart (Vizepräsident des Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverbands), sowie dem Stühlinger Bürgermeister Joachim Burger.

Der Tag wurde mit einer Führung durch die historische Mühle in Stühlingen-Blumegg begonnen. Dann begrüßten Inhaber Torsten Engel und Seniorchef Manfred Engel die Gäste zur Betriebsbesichtigung bei Engel Land- und Forsttechnik in Stühlingen-Lausheim. Die Podiumsdiskussion fand im Gasthof „Kranz“ in Stühlingen statt. Landrat Martin Kistler sprach die Probleme für Waldbesitzer und das Gewerbe durch den überfluteten Holzmarkt an. Die aktuellen Verkaufspreise deckten die Kosten nicht mehr. Die Sägewerkskapazitäten seien erreicht und der Abtransport des geschlagenen Holzes in diesen Mengen stelle eine Herausforderung für die Infrastruktur dar. Das Problem sei allen bewusst und die entsprechenden Notfallpläne existierten. Man erhoffe sich vom Landtag pro Jahr einen Hilfszuschuss in Millionenhöhe.

Christoph Hoffmann informierte, dass man inzwischen beim Katastrophenmanagement angekommen sei. In Baden-Württemberg sei man bereits bei 1,5 Grad Celsius Erwärmung gegenüber der vorindustriellen Zeit angekommen, was zu einer massiven Änderung der Wälder führe. Es müsse aktiv gehandelt werden, um eine Bodenerosion langfristig zu verhindern. Hierfür forderten die Verbände ein Hilfspaket von zwei Milliarden Euro.

Joachim Burger verwies darauf, dass es dringend die Bahn für den Abtransport der Hölzer und neue Lagerflächen brauche. Verzögerungen im Genehmigungsverfahren dürfe es keine geben. Die Thematik müsse unbürokratisch angegangen werden, um das Ausrufen eines Notstandes abzuwenden.

Marcel Klinge verwies auch auf die existenzielle Bedeutung des Waldes für den nationalen und internationalen Tourismus hin. Es seien schnelle und unbürokratische Lösungen aus Berlin notwendig. Für diese arbeiten er und seine Partei in Berlin, sagte er.