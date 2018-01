Kreis Waldshut Die SPD-Ortsvereine aus dem Kreisgebiet sind gespaltener Meinung zum Thema GroKo

Die Sondierungsgespräche zwischen SPD, CDU und CSU auf Bundesebene zur Bildung einer großen Koalition sind abgeschlossen. Das Meinungsbild über die Ergebnisse ist an der Partei-Basis zweigeteilt. Wir haben uns mit den Waldshuter Ortsvereinen unterhalten.

Die Sondierungsgespräche zwischen SPD, CDU und CSU auf Bundesebene zur Bildung einer Großen Koalition sind abgeschlossen. Das Meinungsbild über die Ergebnisse ist an der Partei-Basis zweigeteilt. Wir haben uns mit den Waldshuter Ortsvereinen unterhalten.

Vorsitzende des SPD-Ortsvereins Waldshut: „Ich habe noch nicht alle Reaktionen unserer Mitglieder erhalten, wir tendieren aber schon eher dazu, dass man in Koalitionsverhandlungen tritt. Es fällt natürlich allen schwer, besonders vermisse ich die Bürgerversicherung, die im Sondierungspapier nicht mehr untergekommen ist. Zwar wurden verschiedene Punkte berücksichtigt, die der SPD wichtig sind, wie Europa und die paritätische Bürgerversicherung, aber auch die ändert nichts an der Situation der Zweiklassenmedizin.“ Gerhard Vollmer, Vorsitzender des SPD-Ortsvereins Tiengen: „Im Ortsverein sieht's ähnlich aus wie im Bund, die Lage ist ziemlich verzwickt. Das Ganze ist eine Zerreißprobe für die SPD. Ich war für den Gang in die Opposition. Mit dem Scheitern von Jamaika lief es dann aber anders. Es kam der Ruf der Verantwortung nach der SPD, sie solle es wieder richten. Im Bewusstsein, Europa zu helfen und Verantwortung zu übernehmen, fand ich es OK, Verhandlungen aufzunehmen, um Deutschland und Europa zu helfen. Im Sondierungspapier sind zwar viele Punkte der SPD drin, aber zu wenige Zukunftsoptionen. Wir müssen Gebiete aufgreifen, die zukunftsträchtig sind, wie den Arbeitsmarkt, die Digitalisierung und die Globalisierung. Dort müssen Lösungen her. Die SPD muss sich erneuern. Sie muss aber auch zu den von ihr erzielten Erfolgen stehen, sodass nicht alles allein Angela Merkel zugeschrieben wird. Ich jedenfalls werde versuchen, unsere Mitglieder von einer Großen Koalition zu überzeugen. Neuwahlen würde der Bürger zu diesem Zeitpunkt nicht verstehen.“

Vorsitzender des SPD-Ortsvereins Lauchringen: „Ich sehe das ganze zweigleisig. Die Große Koalition kann es schon sein, es kann aber auch nach hinten losgehen. Das Thema ist schwierig. Wir haben eine starke Verhandlungsbasis, die Ergebnisse finde ich dennoch unbefriedigend. Es gibt keine offizielle Bürgerversicherung. Und auch bei anderen Punkten hätte man mehr draus machen können. Eine Minderheitsregierung wäre die bessere Alternative. Unsere Mitglieder sind überwiegend gespaltener Meinung. Die einen sagen: Ja, wir sollten Verantwortung übernehmen, es gibt aber auch das Gegenteil, die das ablehnen. Überwiegend herrscht aber ein positiver Trend zur GroKo. Bezahlbarer Wohnraum als Dauerbrenner, ganz klar die Bürgerversicherung, das sind für uns die wichtigsten Themen. Ich werde versuchen, die Diskussion anzuregen, am 26. wird beim nächsten Stammtisch bestimmt wieder heftig diskutiert werden. Von Rita Schwarzelühr-Sutter erwarten wir, dass sie ihre Meinung durchsetzt und sich für die uns wichtigen Themen einsetzt." Rolf Rüttnauer , Vorsitzender des SPD-Ortsvereins Albbruck: „Die Meinungen in unserem Ortsverein sind geteilt. Ich habe den Eindruck, die Stimmung neigt eher gegen den Eintritt in eine Große Koalition. Ich selbst bin ebenfalls der Meinung, dass wir nicht in eine GroKo eintreten sollten. Die Ergebnisse, die erzielt worden sind, sind dafür einfach nicht ausreichend. Darüber hinaus haben die Ergebnisse der letzten Wahl eindeutig gegen eine Koalition gesprochen. Auch bei den Inhalten, vor allem den Bereichen Gesundheitsversorgung und Digitalisierung, haben wir in den vorhandenen Sondierungspapieren bisher nicht in befriedigender Form entdeckt. Grundsätzlich sollte eine Erneuerung der deutschen Politik erfolgen, und das schaffen wir nicht mit einer Großen Koalition, so wie sie sich voraussichtlich zusammensetzen wird.“

Vorsitzende des SPD-Ortsvereins Hohentengen: „Das Meinungsbild zu dieser Thematik ist so breit gefächert, wie zu kaum einer anderen. Die Reaktionen reichen von kompletter Ablehnung bis hin zu 'Das müssen wir jetzt eben schlucken!'. Dass es inhaltlich nicht so läuft, wie sich das die SPD vorstellt, ist selbsterklärend, denn unsere Belange, wie im Positionspapier beschrieben, kommen im Ergebnis der Sondierung noch nicht durch. Da muss dringend nachgebessert werden. Der Ortsverein wird sich demnächst zusammensetzen und die Situation diskutieren. Für uns ist es besonders wichtig, dass der soziale Zusammenhalt bei jedweden beschlossenen Maßnahmen ein zentrales Ziel sein muss und es kein Aufweichen der beschlossenen Klimaziele geben darf. Wir sind überzeugt, dass Nachbesserungen nötig und möglich sind. Wir sehen erfolgreiche Koalitionsverhandlungen nicht nur im Interesse unserer Partei, sondern auch als unsere Verantwortung. Es muss endlich eine funktionierende Regierung her. Mit Frau Merkel wird es keine Minderheitsregierung geben und daraus entsteht wiederum ein gewisser Druck zur Regierungsbildung per GroKo. Das waren die Motive der SPD, bei der Großen Koalition mitzumachen. Und auch die Mitglieder in Hohentengen sind sich ihrer Verantwortung gegenüber der baldigen Regierungsbildung bewusst.“ Irmgard Bäumle, Vorsitzende des SPD-Ortsvereins Jestetten/Altenburg: „Unsere Mitgliederschaft ist in ihrer Meinung gespalten. Wir haben zwar noch nicht über die Inhalte diskutiert, aber ein Teil ist gegen die Große Koalition. Ich selbst bin mir noch unschlüssig, es ist eine sehr schwierige Entscheidung. Ich fand es gut, dass die SPD gesagt hat, wir gehen in die Opposition. Die FDP hat sich dann aber sehr feige vom Acker gemacht. Es ist eine sehr schwierige Situation. Vieles konnte in den Sondierungsgesprächen nicht verwirklicht werden. Eine Minderheitsregierung bringt uns nicht weiter und Neuwahlen könnten bei der AfD für Oberwasser sorgen. Es ist schwierig, in so kurzer Zeit ein ganzes Paket zu schnüren, aber die Koalitionsgespräche kommen ja noch. Ich finde es aber toll, dass die Mitglieder zu ihrer Meinung über die Ergebnisse befragt werden. Wir werden gut von der Partei informiert.“

Rita Schwarzelühr-Sutter, SPD-Bundestagsabgeordnete, resümiert: „Alles in allem haben wir zahlreiche Verbesserungen für die Menschen im Land erreicht. Die Ergebnisse der Sondierungen bieten insgesamt eine gute Grundlage für weitere Verhandlungen. Selbstverständlich müssen bei weiteren Verhandlungen viele Punkte vertieft und ordentlich durchbuchstabiert werden. Es ist auch wichtig, dass durch etwaige Verhandlungen die Kritik abgebaut und nicht vergrößert wird. Es ist klar, dass wir möglichst viele sozialdemokratische Inhalte umsetzen wollen und dass mit uns neoliberale und konservative Kräfte in einer Regierung keine Chance haben werden. Die Stimmung am Hochrhein und im Hochschwarzwald ist kritisch und konstruktiv zugleich. Ich bin verhalten zuversichtlich, wenn ich an den Bonner Parteitag denke. Aber am Ende vertraue ich dem Urteilsvermögen meiner eigenen Partei.

So geht es weiter

Am 21. Januar entscheiden 600 Delegierte auf dem SPD-Parteitag über die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen. Sobald diese erfolgreich abgeschlossen sind, werden auch die SPD-Mitglieder befragt. Die SPD will nur dann in eine Koalition eintreten, wenn die Mehrheit ihrer über 443 000 Parteimitglieder den Koalitionsvertrag befürwortet. Bei CDU und CSU entscheiden die Parteivorstände über die Zustimmung zum Koalitionsvertrag. Ein Parteitag werde laut CSU-Vorsitzendem Horst Seehofer dafür nicht gebraucht.