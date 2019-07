„Folgen Sie Herrn Carantius!“ Dieser Aufforderung kann man sich in der Römervilla in Grenzach-Wyhlen bei Gruppenführungen anschließen. Der Villenbesitzer, auf den wahrscheinlich der Ortsname Grenzach zurückgeht, muss ein wohlhabender römischer Bürger gewesen sein. Scherben eines Tafelgeschirrs weisen auf lukullische Mahlzeiten hin. Die kleinen Löffelchen für Austern und die erhaltenen Austernschalen lassen darauf schließen, dass der römische Gutsbesitzer gern festliche Abendessen gegeben hat.

Ohne Zweifel bewohnte Carantius eine luxuriöse Villa. Die Baulichkeiten bewegen sich auf hohem Niveau, wir haben es mit einer Architektur der Oberschicht zu tun. Allein die vornehme architektonische Gestaltung mit Säulenfragmenten und Marmorvertäfelungen spricht eine klare Sprache. Die kostbare Inneneinrichtung mit Muschelfriesen, verzierten Stuckleisten und einer monumentalen Wandmalerei verweist auf eine hohe Wohnkultur.

Wie anders ließen sich sonst die Waschbecken aus Marmor deuten? Sie waren Zeichen für Wohlstand im römischen Leben. Auch der aus Italien importierte Marmorfußboden konnte sich vor 1800 Jahren sehen lassen, und die Fußbodenheizung ist ein Hinweis darauf, dass in diesem Bereich die Wohnräume waren. Deichelringe lassen gar vermuten, dass es Wasser im Haus gegeben hat.

Auf dem Legionärspfad Vindonissa in Windisch werden die Besucher in die Zeit vor 2000 Jahren versetzt. Und damit das so bleibt, muss die Baubewilligung für die Legionärsunterkünfte und das römische Feldlazarett verlängert werden

Neben-, Ankleide- und Vorratsräume, Durchgänge, das Kaltwasserbecken, das zu einem komfortablen Bad gehört, sowie das große schmucke Zier- oder Fischbecken vor dem Hauseingang deuten darauf hin, dass es sich bei diesem römischen Gutshof nicht um einen Villa rustica, sondern um eine Villa urbana, ein städtisches Gebäude, gehandelt hat.

Von herausragender Bedeutung sind die lebensgroßen figürlichen Wandmalereien, die qualitativ zum Besten gehören, was an römischer Kunst nördlich der Alpen gefunden wurde. Dargestellt ist ein Krieger, vielleicht ein Gladiator, mit rotem Umhang, nacktem Oberkörper und Federschmuck, erkennbar sind noch Augen, eine Hand, der Helm, Schulter und Muskeln und die zarte Hand einer Frau.

Die erhaltenen Originalfragmente der beiden Figuren, einer männlichen und weiblichen, befinden sich im Archäologischen Museum Colombischlössle in Freiburg. Der renommierte Grabungstechniker Markus Schaub, von dem auch die große Panoramaansicht der rekonstruierten Villa und Modellzeichnungen stammen, hat das Wandgemälde zu einer idealtypischen Darstellung ergänzt. Das Fresko ist der letzte Beweis, dass die Villa in der Steingasse ein herrschaftliches Anwesen gewesen sein muss.

Schon 1893 wurden Spuren dieser Anlage entdeckt, Bruchstücke einer stattlichen Säule aus dem Innenbereich der Villa, aber erst 1983 ergab sich die Gelegenheit von Ausgrabungen, die das Landesdenkmalamt vornahm. Dabei wurde die ganz im ursprünglichen Zustand erhaltene Südmauer mit der sensationellen Höhe von über zwei Metern freigelegt. „Das gibt es nicht oft bei Ausgrabungen, dass man so hohe Originalmauern findet, zudem mit römischem Originalmörtel“, sagt Helmut Bauckner, Vorsitzender des Vereins für Heimatgeschichte Grenzach.

Der Verein betreut das Regionalmuseum Römervilla, hat den Museumsbau initiiert und die Finanzierung organisiert. Das Grundstück hat damals die Gemeinde erworben, die Baukosten wurden je zur Hälfte vom Land Baden-Württemberg und vom Verein getragen.

1986 wurde über die Ausgrabungsstätte ein museal ausgestattetes Schutzhaus gebaut, mit freitragender Deckenkonstruktion, einer umlaufenden Galerie und großzügiger Fensterfront; 2011 wurde das Museum mit informativen Schautafeln, Tisch- und Hängevitrinen methodisch-didaktisch neu gestaltet. Dank der verständlichen Texte zu den einzelnen Fundstücken kann sich der Besucher allein zurechtfinden. Auf einer Tafel stehen sogar Rezepte aus der römischen Küche für Saucen und Blutwürstchen.

„Zu Gast bei Carantius und seiner Frau“. Unter dieser Überschrift wird der Besucher durch das Museum geführt, das ein Museum für römische Alltagskultur ist. „Das Museum ist klein, aber fein“, weiß Bauckner, „aber es deckt den gesamten römischen Alltag vom Bauen bis zum Essen ab“.

Anhand von Fundstücken aus der Region wird ein großer Bereich an römischer Lebenskultur dokumentiert. Die Welt der römischen Frauen veranschaulicht Schmuck, ein in der Nähe gefundener Fingerring und eine Perle, kleine Kosmetiklöffelchen und Haarnadeln, aber auch Hausrat, eine Reibschüssel und Kochgeschirr.

Die Arbeitswelt der Männer symbolisieren landwirtschaftliche Geräte, eine Axt, eine Hacke, Messer, Lanzenspitzen.

Das Bild des Handels repräsentieren Münzen, auf deren Vorderseite meist Bildnisse der herrschenden Kaiser oder deren Gemahlinnen zu sehen sind. Einige der ausgestellten Exponate hat die Arbeitsgruppe Archäologie des Vereins in der Region bei Ausgrabungen entdeckt; eine formgeblasene Vierkantflasche wurde fachmännisch restauriert.

Gerade im Zusammenhang mit der linksrheinischen Römerstadt Augusta Raurica (Augst) erschien die Konservierung der römischen Villa von Grenzach richtig und sinnvoll. Vielleicht war Carantius ein reicher Bürger aus dem Mittelzentrum Augst mit seinen 15 000 Einwohnern, der auf seinem Grenzacher Landsitz eine Art Sommerresidenz unterhielt.

Das antike Gemäuer soll keine verstaubte museale Ausgrabungsstätte sein, sondern belebt werden. So gibt es attraktive Führungen und Aktionen für Kinder und Familien. Der große Hit ist das „Dachdecken“ mit einem noch gut erhaltenen römischen Originalziegel und nach alten römischen Formen gebrannten Ziegeln.

Nicht nur Kinder, sondern auch Erwachsene ziehen gern am Flaschenzug, wie ihn die alten Römer bei schweren Felsbrocken verwendeten, und hantieren mit originalen römischen Öllämpchen.

Auf einer neuen interaktiven Landkarte mit Magnettafel kann man den alten lateinischen Bezeichnungen von Orten und Flüssen nachspüren. Kinder finden die Römervilla „mega cool“ und „super“, was sie ins Gästebuch schreiben.

Das Museum eignet sich für Familienausflüge, gerade auch in den Ferien. Es lohnt sich, einen Alltagsbesuch bei den alten Römern zu machen. Helmut Bauckner, der schon Kindergartenkinder, Archäologiestudenten, Seniorenkreise, Schulklassen und Geschichtsinteressierte durch die historischen Mauern geführt hat, vergisst nicht den Hinweis auf die vier eisernen Hausschlüssel.

Anhand eines Modells erklärt der ehemalige Lehrer beim Rundgang, wie das System eines Riegelschlosses funktioniert: Der Schlüssel wird ins Schloss geschoben, die Zapfen fallen in die Vertiefungen, der Riegel wird vorgeschoben – da durfte Herr Carantius nicht zu spät nach Hause kommen, sonst hat ihm die Hausdame einen Riegel vorgeschoben!

Museum Römervilla

Das Regionalmuseum Römervilla in Grenzach bietet Einblick in das Leben der Menschen in der Zeit zwischen 80 und 270 nach Christus. Es ist in die Bereiche Arbeit, Alltag, Handel, Geld, Kochen und Essen gegliedert und hat sich auch als Veranstaltungsort für Konzerte und Ausstellungen bewährt. Das Museum ist von April bis November von 15 bis 18 Uhr und im Juli und August zusätzlich am Mittwoch von 17 bis 19 Uhr geöffnet. Gruppenführungen auf Anfrage bei Helmut Bauckner (Telefon 07624/18 13). In dem antiken Gemäuer stellt am 25. August die Erzählerin Claudia Adrario ihr neues Buch vor, am 1. September gibt es eine Jazzmatinee mit Lukas Roos und ab 15. September eine Ausstellung von Thomas Willmann. (js)