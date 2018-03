Die Bilanz 2017 der Polizei für den Kreis Waldshut lässt einen Anstieg von 38,1 Prozent bei Unfällen mit Kindern erkennen.

3419 Unfälle, 13 Todesopfer und 711 leicht- oder schwerverletzte Menschen – das ist die Verkehrsunfallbilanz im Kreis Waldshut aus dem Jahr 2017. Im Jahr zuvor hatten auf den Straßen im Landkreis zehn Menschen ihr Leben gelassen. Das Polizeipräsidium Freiburg beobachtet eine Zunahme von zwei Unfallursachen im Vergleich zum Vorjahr: Zum einen krachte es vermehrt wegen überhöhter Geschwindigkeiten, zum anderen verursachten 110 Menschen, die in ihrer Fahrtüchtigkeit eingeschränkt waren, einen Unfall.

Laut Johann Albrecht, Hauptkommissar im Polizeipräsidium Freiburg, fallen unter die Kategorie „verkehrsuntüchtig“ Menschen, die sowohl Unfälle unter Alkohol- und Drogeneinwirkung oder Unfälle durch andere körperlicher Mängel wie Schwächeanfall, Epilepsie oder Herzinfarkt verursachen. Bemerkbar macht sich das vor allem in den Zahlen, wenn es um Alkohol am Steuer geht. 71 Menschen richteten unter Alkoholeinfluss Schaden im Verkehr an – ein Anstieg um 34 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Dennoch: Der hohe Anstieg ist mit Vorsicht zu betrachten, im Jahr 2016 war die Zahl der fahruntüchtigen Personen laut Polizeiangaben äußerst gering im Vergleich zu den Vorjahren.

Insgesamt gab es im Vergleich zu 2016 auf den Straßen im Kreis drei Unfälle weniger. Die Autos sind mit einer Anzahl von 1442 für einen Großteil der Unfälle verantwortlich. Was auffällt: Motorradfahrer waren öfters in Unfälle verwickelt, die Anzahl nahm im Vergleich zum Vorjahr um 20 Prozent auf 120 Unfälle zu.

Die Anzahl der Motorradunfälle liegt dennoch unter dem Schnitt der vergangenen Jahre, 2016 gab es den niedrigsten Wert, so Johann Albrecht von der Polizei. Für die Radfahrer war 2017 ein vergleichsweise sicheres Jahr: 61 Radler waren im Straßenverkehr von einem Unfall betroffen – ein Rückgang von 20,8 Prozent.

Die Polizei wertet unter anderem die Unfälle auf dem Schulweg aus, diese bewegen sich in derselben Größenordnung wie in den Vorjahren. Dennoch verunglückten insgesamt mehr Kinder im Straßenverkehr als in den Vorjahren. „Ein Trend lässt sich aber daraus noch nicht ableiten. Das wird aber beobachtet, auch in anderen Landkreisen waren hier Steigerungen festzustellen“, sagt Johann Albrecht. 13 Menschen, davon sieben über 65 Jahre, sind 2017 im Straßenverkehr im Kreis Waldshut ums Leben gekommen. Die Anzahl der Schwerverletzten ist um 3,7 Prozent auf 197 gestiegen. Polizist Albrecht: „Tatsächlich ist die Anzahl der getöteten Senioren im Verhältnis zu den anderen Altersgruppen sehr hoch, die Anzahl der Beteiligung an den Verkehrsunfällen liegt anteilsmäßig im Verhältnis zu den anderen Altersgruppen.“

Die Unfallursachen liefern der Polizei einen Überblick, welche Maßnahmen ergriffen werden müssen, um den Straßenverkehr sicherer zu machen. Ein neuer Schwerpunkt könnte die Überwachung der Geschwindigkeit werden. Nach drei Jahren mit niedrigen Werten sind die Zahlen 2017 deutlich gestiegen – das Tempo liegt auf Platz drei, wenn es um die Gründe eines Verkehrsunfalls geht.

Mathias Albicker, Sprecher des Polizeipräsidiums in Waldshut-Tiengen, betont, dass die Tempo-Überwachung seit Jahren ein zentrales Thema in der Verkehrssicherheit sei. Jedoch hänge die Intensivierung der Kontrollen maßgeblich von der Personallage und den vorhandenen Messgeräten ab.