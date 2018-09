von Heinz J. Huber

Die Bauweise im Südschwarzwald soll sich künftig wieder mehr von Bauten an der Küste oder in der Pfalz unterscheiden. Zum Anspruch des Naturparks Südschwarzwald, in dem auch ein Großteil des Landkreises Waldshut liegt, gehört die Förderung der Schwarzwälder Baukultur und des Handwerks dieser Region.

Identität schaffen

Ein Kompetenzzentrum für Schwarzwälder Baukultur ist nur eines von vielen Zielen, die Naturpark-Geschäftsführer Roland Schöttle den Kreisräten des Bau- und Umweltausschusses in ihrer jüngsten Sitzung präsentierte. „Was Sie vorhaben, ist ambitioniert“, lobte Landrat Martin Kistler den Versuch, heimattypische Architekturformen „in die heutige Zeit zu übersetzen und so auch Identität zu schaffen“. Der Naturpark will Vieles zusammenführen: Naturschutz und Wirtschaft, Tourismus und Belange Einheimischer sowie Landwirtschaft und Ökologie.

Sensibilisieren und informieren

Der Leiter der auf dem Feldberg angesiedelten Geschäftsstelle umriss die 49 Projekte des Naturparkplans 2025, von denen 24 neu sind. Dazu gehören die Sensibilisierung der Menschen für den Umgang mit Wildtieren, die Erhaltung der Attraktivität des ländlichen Raums oder die Partnerschaft mit 27 Naturpark-Schulen – unter anderem in Herrischried, Niederhof und Rickenbach –, die nun auch auf Grundschulen ausgedehnt wird. Die Mobilität im Naturparkraum und die Vermarktung heimischer Produkte sind weitere Themen der Mitarbeiter auf achteinhalb Vollzeitstellen in der Zentrale am Feldberg. Das Wissen der Bevölkerung über ökologische Zusammenhänge wollen sie außerdem erweitern.

Kritische Töne

Die Zuständigkeiten des Naturpark-Vereins sind begrenzt. Bei der Bauleitplanung etwa kann er den Gemeinden nur seinen Rat anbieten, erklärte der gelernte Förster Schöttle, der vom Land für die Geschäftsführung freigestellt wurde, auf eine Frage von Kreisrätin Antonia Kiefer (Grüne). Eher kritisch kommentierte Landwirt Erhard Graunke (FDP) den Vortrag. Er vermisst ein Konzept, wie man das Naturparkgebiet lebensfähig erhalten kann, wenn die Fördermittel, wie angekündigt, im Jahr 2020 zurückgefahren werden. Kreisrat Helmut Kaiser (CDU) erinnerte daran, dass der Kreis Waldshut auch schon vom Naturpark profitiert habe, zum Beispiel bei der Beschilderung der Wanderwege.

Der Plan

Der Verein Naturpark Südschwarzwald wurde 1999 gegründet. Der erste Naturparkplan wurde im Jahr 2003 erstellt. An der Erstellung des neuen Plans waren über zwei Jahre lang Experten unterschiedlicher Fachrichtungen beteiligt.

Größter Naturpark Der Naturpark Südschwarzwald umfasst zwischen Lörrach und Villingen-Schwenningen, Waldshut-Tiengen und Herbolzheim rund 400 000 Hektar und ist der größte Naturpark Deutschlands. Vorsitzende des eingetragenen Vereins, dem Landkreise, Gemeinden, Kammern und Verbände angehören, ist die Lörracher Landrätin Marion Dammann.

