von Stefan Pichler

Die Narrenzunft Höchenschwand hat für den Strohskulpturenwettbewerb eine Entenfamilie gebastelt. Die Idee dazu kam Donna Cassidy-Hagenbucher, Ehefrau des Zunftmeisters Martin Hagenbucher, bei einem Besuch des Thermalbades in Bad Zurzach, wo sie an einem Ententeich vorbeikam. Ihr Vorschlag kam bei den Fastnächtlern an und so kümmerte sie sich zusammen mit Nicole Vogelbacher zunächst um die Proportionen der Skulptur. „Sie sollte ja etwas darstellen“, erzählt Cassidy-Hagenbucher lachend.

Die männlichen Zunftmitglieder sägten anschließend die Unterkonstruktion aus Holz aus und danach wurde mit Stroh an der Entenfamilie gearbeitet. „Wir wollten auch dieses Mal unseren Narrensamen einbinden und haben deshalb mit den Kindern jeden Donnerstagnachmittag an drei kleinen Baby-Enten und einem Nest mit Eiern gebastelt“, erzählte Cassidy-Hagenbucher.

Video: Verena Wehrle

Das Strohgefieder für die Mama-Ente wurde von den erwachsenen Zunftmitgliedern angebracht. Das Wasser des Ententeiches kam von Andreas Wolber, der dazu grobe Holzhäcksel blau färbte. „Auch das Schnattern haben wir unserer Ente „Jacqueline“ beigebracht und wie man mit dem Publikum ein Späßchen macht“, lachte Zunftmeister Martin Hagenbucher. Dafür setzte Tobias Vogelbacher seine Fertigkeiten als Elektriker ein.

Der Wettbewerb Bereits zum zehnten Mal haben elf Vereine aus Höchenschwand fantasievolle und detailverliebte Skulpturen aus Stroh geschaffen. Zu sehen sind die überlebensgroßen Figuren noch bis zum 13. Oktober kostenlos auf einer großen Wiese beim Bauernmarkt im Ortsteil Frohnschwand, direkt an der B 500. Die Besucher können ihre Lieblingsfigur auswählen. Die Siegerehrung findet am Samstag, 5. Oktober, um 15 Uhr statt.

Nun kommt auf Knopfdruck ein Wasserstrahl aus dem Schnabel der Ente. Besonders die Kinder nutzen begeistert die Möglichkeit, sich gegenseitig nass zu spritzen. Eine eingebaute Zähluhr zeigt, dass der Knopf schon oft benutzt wurde, denn seit Beginn der Ausstellung am 8. September wurde er schon mehr als 41 000 Mal gedrückt.