von sk

In Stadel hat die vierte Vollversammlung der dritten Etappe des Sachplanverfahrens geologische Tiefenlager der Regionalkonferenz Nördlich Lägern stattgefunden. Die 81 Teilnehmer genehmigten Jahresbericht und Jahresrechnung, setzten sich mit dem unterschiedlichen Verständnis von regionaler Partizipation auseinander und nahmen Informationen der Nagra und der Fachgruppe Oberflächeninfrastruktur zur Kenntnis, so eine Mitteilung der Regionalkonferenz.

Da die Regionalkonferenz mit der Etappe 3 rechtlich in einen Verein überführt wurde, war es erst einmal nötig, über Jahresbericht und Jahresrechnung 2018 abzustimmen. Beide wurden ohne Gegenstimmen angenommen.

Laufenburg Bei der Infoveranstaltung zur Schweizer Atomendlagersuche in Laufenburg wird Kritik am Modus für Fragestellungen laut Das könnte Sie auch interessieren

In der Regionalkonferenz Nördlich Lägern arbeiten auch Vertreter der Gemeinden Küssaberg, Hohentengen, Klettgau, Dettighofen, Jestetten und Lottstetten mit. Das Areal nordwestlich von Bülach scheint sich sowohl für ein Lager für hochaktive Abfälle als auch für schwach- und mittelaktive Abfälle zu eignen. Mit der Neuzusammensetzung der Regionalkonferenz in Etappe 3 habe sich gezeigt, dass deutsche und Schweizer Teilnehmer unterschiedliche Auffassungen der Partizipation und ihrer Rolle haben und sich Missverständnisse aufgebaut haben, heißt es weiter. Aus diesem Grund wurde das Schweizer Bundesamt für kerntechnische Entsorgungssicherheit eingeladen (BFE), die Möglichkeiten und Grenzen regionaler Partizipation darzulegen, die der Präsident Hanspeter Lienhart so zusammenfasste: „Die Regionalkonferenz kann die Bedürfnisse der Region einbringen, Einfluss nehmen bei den Oberflächeninfrastrukturanlagen und bei der Erarbeitung der regionalen Entwicklung, im Fall, dass Nördlich Lägern als Standort gewählt wird. Nicht möglich ist die Mitsprache bei der Grundsatzfrage Tiefenlager in der Region ja oder nein. Diese Entscheide sind Bundesrat und Parlament vorbehalten.“

Jestetten Hier geht es zwei Kilometer in die Tiefe: Sondierungsbohrungen bei Trüllikon für Atommüll-Endlager haben begonnen Das könnte Sie auch interessieren

Die Missverständnisse seien nicht hauptsächlich auf der sachlichen Ebene begründet, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Dies zeigten die Voten von zwei deutschen Mitgliedern. In ihrer Wahrnehmung würden die deutschen Vertreter zuweilen als Verhinderer der Partizipation wahrgenommen, dies rühre auch daher, dass sie als Gemeinderäte und Bürgermeister die Interessen ihrer Bürger einzubringen haben. Manchmal würde ihnen von der Schweizer Seite die Betroffenheit abgesprochen oder die Legitimität, in einem Schweizer Verfahren mitzureden, obwohl dies vorgesehen ist. Den Austausch verschiedener Ansichten und Befindlichkeiten nahmen die Mitglieder der Regionalkonferenz positiv auf, dies soll in einer nächsten Vollversammlung vertieft werden.

Kanton Aargau Suche nach einem Endlager für Atommüll: Ab 2020 gibt es weitere Sondierungsbohrungen in der Region Bözberg in der grenznahen Schweiz Das könnte Sie auch interessieren

Vor einem Jahr erteilte die Fachgruppe Sicherheit der Nationalen Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle (Nagra) den Auftrag, abzuklären, ob eine Oberflächenanlage unterirdisch gebaut werden kann. Lukas Oesch (Nagra) präsentierte das Resultat: Eine Anlage untertage sei möglich, obwohl es für den Betrieb Erschwernisse mit sich brächte. Dagegen spräche die schlechte Geologie des Ämperg, in den die Anlage gebaut werden müsste. Die Bauzeit würde 15 Jahren dauern. Deshalb rät die Nagra von dieser Variante ab. Die Fachgruppen Sicherheit und Oberflächeninfrastruktur werden nun den Vorschlag eingehend prüfen.

Als letztes Thema präsentierte Marcel Baldinger, Präsident der Fachgruppe Oberflächeninfrastruktur, einen Zwischenbericht nach neun Arbeitssitzungen. Die Stellungnahme zu den von der Nagra vorgeschlagenen Oberflächenanlagen ist 2020 zu erwarten.

Die nächste Vollversammlung der Regionalkonferenz Nördlich Lägern findet am Samstag, 23. November, statt.