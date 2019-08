von sk

Das Verbandsjugendorchester Hochrhein gibt im September vier Jahresabschlusskonzerte und bereitet sich auf die Aufnahme einer CD vor. Die Abschlusskonzerte finden am 8. September um 17 Uhr in Höchenschwand, am 28. September um 20 Uhr in Waldshut, am 29. September um 17 Uhr in Schliengen und am 5. Oktober um 20 Uhr in Birkendorf statt. Dies kündigt das Orchester in einer Pressemitteilung an.

Bereits das gesamte Jahr probt das Orchester an den Werken, die auf die CD aufgenommen werden sollen und an den Konzerten präsentiert werden. Höhepunkte im Programm sind laut der Mitteilung unter anderem „The Year Of The Dargon“ von Philip Sparke, „With Heart And Voice“ von David Gillingham, Percy Graingers „Children‘s March“ und „Independence Day“, arrangiert von Ton van Grevenbroek.

2019 ist für das VJO ein Jahr ohne Tournee, da das Orchester zwischen zwei Konzertreisen ins Ausland jeweils ein Jahr ohne solch eine Reise plant. Dafür steht mit der CD-Aufnahme ein nicht weniger interessantes Projekt auf dem Plan: Eine Woche wird das Verbandsjugendorchester von 4. bis 8. September in Höchenschwand die Aufnahmen für eine professionelle CD einspielen und das Beste für ein gutes Ergebnis geben. Im kommenden Jahr wird die CD zu kaufen sein. Bis dahin freut sich das VJO auf den Besuch an einem der Abschlusskonzerte.