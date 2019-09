von Karin Wichert

Die Auftaktveranstaltung der 25. Frauenaktionswochen im Landkreis Waldshut war gleichzeitig eine Jubiläumsfeier dieser Erfolgsgeschichte. Zukunftsweisende Ergebnisse gab es in dieser Zeit, war von den Verantwortlichen zu erfahren. Als fest etablierte Veranstaltung im Landkreis startete die aktuelle Reihe mit dem Motto „Wir Frauen“ stimmungsvoll und feierlich. Mit seinem Dank für ein Vierteljahrhundert Gleichstellungsarbeit und Engagement im Landkreis eröffnete Landrat Martin Kistler den Abend für mehr als 120 Gäste im Festsaal des Landratsamtes Waldshut.

Die Gleichstellungsbeauftragte Anette Klaas begrüßte mehr als 120 Gäste im großen Sitzungssaal des Waldshuter Landratsamtes. | Bild: Karin Wichert

„Mein besonderer Dank gilt Barbara Denz, als Urmutter und Gründerin der Frauenaktionswochen 1993“, sagte Kistler. Ihre Nachfolgerin Anette Klaas leite erfolgreich die kommunale Stelle als Gleichstellungsbeauftragte im Landratsamt, seit diese 2016 in Baden-Württemberg gesetzlich verankert wurde. Verbesserte Gesetze zum Gewaltschutz, Ausbau der Angebote für die Kinderbetreuung in der Fläche und gleiche Löhne für gleiche Arbeit seien vorzeigbare Ergebnisse im Landkreis.

Im Anschluss dankte Anette Klaas Martin Kistler mit: „Er lässt mich einfach machen, denn die Vorbereitungen und Kosten für die Frauenaktionswochen sind enorm.“ Jedes Jahr werden das Layout des Flyers oder des Programmhefts mit der Grafikerin und der technischen Redaktion von Stephanie Bischof gestaltet, mit den „Strichmännle“ auf der Titelseite, die seit 1997 von der Künstlerin Claudia Tröndle gezeichnet werden. „Mein Dank auch an Rita Scharzelühr-Sutter, die heute Abend auch anwesend ist, und immer unsere Arbeit im Landkreis unterstützt“, sagte Klaas. Seit 1999 sind die Landfrauen aller drei Bezirke in Waldshut, Bonndorf und Hotzenwald mit dabei. „Mein Dank geht hier an Elisabeth Etspüler, Monika Zurin, Karola Morath, Marlene Müller und Doris Mutter. In Würde möchte ich auch den verstorbenen Begleiterinnen Birgit Schick, Carolin Erdmann, Hildegard Müller und Birgit Noe für ihre großes Engagement danken.“

‚S Damechörle aus Dogern umrahmte den Abend im Waldshuter Landratsamt musikalisch. | Bild: Karin Wichert

Es folgte ein bewegender Film aus 25 Jahren Archiv, gestaltet und moderiert von Peter Opuchlik, Inhaber von Hochrhein Informatik. Motto der Frauenaktionstage von 1994 bis 2019 und ihre Zeitzeuginnen wurden in Bildern und Interviews geehrt. Rita Schwarzelühr-Sutter sagte: „Die Freiheit und die Möglichkeit der Entscheidung für Beruf und Familie sind für jede Frau eine essenzielle Grundlage der individuellen Lebensgestaltung.“ ‚S Damenchörle setzte musikalische Akzente und ihre Leiterin Annette Sperling sagte: „Mit unserer singenden und klingenden Frauenpower vereinen wir Grenzen und wachsen jeden Tag gemeinsam daran.“ Barbara Denz sagte: „Mit einem Gefühl der Verbundenheit sehe ich die Erfolge der vielen Jahre, auch nach meiner Verabschiedung, insbesondere das Thema ‚Maria 2.0‘.“ Unliebsame Themen sollten weiterhin hartnäckig, kontinuierlich und zuverlässig verbessert werden.

An Infotischen von Gruppen und Organisationen sowie am Büfett des „Café Zwischen“ wurden Kontakte geknüpft und viele Themen angeregt ausgetauscht. Ein Dankeschön ging an Kathrin Schumacher und Kurt Schäuble im Backstage Service.