Kreis Waldshut Die LG Hohenfels hofft auf viele Starter beim Internationalen Schluchseelauf

Der 34. Internationale Schluchseelauf findet am 12. und 13. Mai statt. Er ist ein Großereignis und gleichzeitig die einzige Einnahmequelle für die LG Hohenfels.

Auf ein abwechslungsreiches Jahr 2017 kann die Leichtathletikgemeinschaft (LG) Hohenfels zurückblicken: Zahlreiche sportliche Anlässe wurden durchgeführt, wie in der Hauptversammlung im Gasthaus „Schützenhaus“ berichtet wurde. Eine Großveranstaltung steht dem Verein am 12. und 13. Mai ins Haus: der 34. Internationale Schluchseelauf.

Einen Überblick über das vergangene Jahr gab der Vorsitzende Michael Rimmele: So wurden die Hallensportfeste von Waldshut in die Sporthalle nach Tiengen verlegt. „Dort sollen sie auch bleiben“, erklärte Rimmele. Die Hallensportfeste hatten im Durchschnitt jeweils 100 Teilnehmer. Beibehalten werden soll auch das Trainingslager in Konstanz: „Das ist wichtig für die LG“, so Rimmele. Der 34. Schluchseelauf, der von der Leichtathletikgemeinschaft Hohenfels organisiert wird, findet in diesem Jahr am Samstag und Sonntag, 12. und 13. Mai, statt. „Im vergangenen Jahr haben wir die neue Zehn-Kilometer-Laufstrecke eingeführt, es gab dafür 400 Teilnehmer.“ 2017 nahmen 4750 Läufer beim 33. Internationalen Schluchseelauf teil. Rund 4100 Läufer kamen ins Ziel.

Kassierer Karl Haas konnte ein Plus in der Kasse bekannt geben. „Der Schluchseelauf ist unsere einzige Einnahmequelle“, erklärte Haas. Aber er berichtete auch: „Die Ausgaben sind 2016 und 2017 gestiegen.“

Jugendwart Axel Kolaczewitz berichtete über die Jugendabteilung der LG Hohenfels. „Wir haben mehr Mädchen als Jungen in der Jugendabteilung“. Für das Jugendlager 2018 seien 43 Teilnehmer gemeldet.

Bei den Wahlen wurde der Vorstand einstimmig im Amt bestätigt: So der Vorsitzende Michael Rimmele, der stellvertretende Vorsitzende Ralf Buckel, Kassierer Karl Haas und der Jugendwart Axel Kolaczewitz.

Der Verein

Die Leichtathletikgemeinschaft (LG) Hohenfels wurde 1974 gegründet, als Mitglieder gibt es sechs Sportvereine: der Sportclub Albbruck, der LC Buch, der TV Laufenburg, der TV Schachen, der LC Waldshut-Tiengen und der FC Bernau. Vorsitzender der LG Hohenfels ist Michael Rimmele (Telefon 07753/26 81, E-Mail: (maler-rimmele@t-online.de). Infos und Anmeldung für den Schluchseelauf 2018 gibt es im Internet (www.schluchseelauf.com).