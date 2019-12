von Manfred Dinort

Der Kreistag stimmte mit großer Mehrheit dem Haushalt 2020 zu. Nur die Fraktion der Grünen verweigerten ihre Zustimmung. Umstritten war vor allem die Höhe der Kreisumlage, die nach intensiven Verhandlungen, erst im Finanzausschuss und dann in einer eigens gebildeten Arbeitsgruppe mit Vertretern der Fraktionen, auf 29,8 Prozentpunkte festgesetzt wurde. Im ursprünglichen Entwurf waren 31,2 Prozent eingeplant. Der neu ausgehandelte Satz entspricht einem Umlageaufkommen von 72,9 Millionen – 1,5 Millionen Euro weniger als eingeplant, aber 9,5 Millionen mehr als im Vorjahr.

Ausgaben gekürzt oder verschoben

Um die Haushaltslücke zu schließen, wurden ursprünglich eingeplante Ausgaben gekürzt, ins nächste Jahr verschoben oder mit einem Sperrvermerk versehen. Michael Thater (FWV) stellte dazu fest: „Noch nie ist eine Kreishaushalt so mühsam zustande gekommen wie in diesem Jahr.“ Aber er kritisierte auch: „Sehr geehrter Herr Landrat, einen Sparwillen kann ich bei dem von Ihnen eingebrachten Haushaltsentwurf leider nicht zu erkennen.“

Kreis Waldshut Die Erhöhung der Kreisumlage und die gestiegenen Personalkosten sind weiterhin Streitobjekte des Kreishaushaltes 2020 Das könnte Sie auch interessieren

Der Fraktionssprecher der CDU, Rolf Schmidt, erklärte: „Mit der aktuellen Kreisumlage decken die Kommunen immerhin rund 31 Prozent der Gesamtausgaben des Kreises.“ Dabei sei der Investitionsbedarf bei den Gemeinden genauso vorhanden wie beim Kreis.

Wo investiert wird Der Kreisetat 2020 hat ein Gesamtvolumen von 230 Millionen Euro und sieht Investitionen in Höhe von 9,7 Millionen Euro vor. Davon entfallen 1,94 Millionen auf die Klinikum Hochrhein GmbH, 2,5 Millionen Rücklagen für das neue Zentralklinikum, 1,25 Millionen für die Elektrifizierung der Hochrheinstrecke und 0,75 Millionen für den Breitbandausbau. Zur Finanzierung ist eine Kreditaufnahme von 4,44 Millionen vorgesehen. Damit werden sich die Schulden zum Ende des Jahres 2020 auf 29,6 Millionen Euro summieren.

Volker Jungmann (SPD) sagte: „Trotz der Unwägbarkeiten, die durch eine sich abschwächende Konjunktur negativ beeinflusst werden können, stellt das vorliegende Zahlenwerk dennoch Weichen für eine zukunftsfähige Entwicklung unseres Landkreises.“ Bernhard Boll (AfD) fand, dass angesichts der sich in Planung befindlichen Großprojekte der Blick in den Haushalt eher ernüchternd sei. „Bei einem Volumen von 230 Millionen Euro nehmen sich die Investitionen in Zukunftsprojekte mit rund zehn Millionen eher bescheiden aus.“

Kreis Waldshut Restmüll wird 2020 teurer: Grundgebühr und Leerungen der Mülltonnen kosten künftig mehr Das könnte Sie auch interessieren

Klaus Denzinger (FDP) erklärte: „Solide Finanzen sind die Herausforderung für unsere Zukunft im Landkreis.“ Dies würde bedeuten, „sparsam und solide zu wirtschaften und die nötigen Zukunftsinvestitionen zu tätigen“. Aus seiner Sicht sei der Haushalt 2020 solide, aber auch mit einem gewissen Risikopotenzial behaftet.

Grüne kritisieren Haushalt

Zuvor hatten die Grünen in der Sitzung des Finanzausschusses einen noch höheren Satz gefordert, um den Anforderungen der Zukunft, vor allem in Hinblick auf den Bau eines neuen Kreisspitals, gerecht werden zu können. In der Sitzung des Kreistages kritisierte die Fraktionsvorsitzende Ruth Cremer-Ricken fehlende Anstrengungen des Kreises, die Schulden zu senken. Das Gegenteil sei der Fall: „Der Schuldenstand wird weiter erhöht und die Lasten werden somit in die Zukunft verlagert.“

Kreis Waldshut Die Bürgermeister im Kreistag laufen Sturm gegen die hohe Kreisumlage, die Landrat Martin Kistler plant Das könnte Sie auch interessieren

Für sie sei es zudem unverständlich, dass in Zeiten des Klimawandels beim Ausbau des Radwegenetzes ein Sperrvermerk angebracht werde. Vor der Beschlussfassung hatten alle sechs Fraktionen nochmals die Möglichkeit, zur aktuellen Lage und zum Etat 2020 Stellung zu nehmen (wir berichten gesondert). Dabei brachten alle Fraktionssprecher ihre Sorge um die zunehmenden Lasten im Sozialhaushalt und die steigenden Personalkosten zum Ausdruck.

Wo eingespart wurde

Beschlossen wurden in der Sitzung auch die Planänderungen, die in der Arbeitsgruppe ausgehandelt wurden, um die Finanzlücke zu schließen, die durch die Minderung der Kreisumlage entstanden war. Kleinere Einsparungen ergaben sich beispielsweise durch eine Minderung der Umlagezahlungen an den Zweckverband Musikschule, durch die Verschiebung der geplanten Fenstersanierung im Feuerwehrgerätehaus Kaitle ins übernächste Jahr und durch Einsparungen, die bei den drei „Verwahrstellen für den Tierseuchenfall im Wildtierbestand“ vorgenommen werden konnten.

Kreis Waldshut/Kreis Lörrach In das Thema Zentralspital kommt Bewegung: Während im Kreis Waldshut nun die Projektanalyse startet, soll im Kreis Lörrach ab 2020 gebaut werden Das könnte Sie auch interessieren

Ein großes Einnahmeplus in Höhe von fast 1,7 Millionen Euro ergab sich durch eine Anpassung der Schlüsselzuweisungen des Landes, aufgrund einer Erhöhung des Kopfbetrages. Die vorgenommenen Planänderungen, so resümierte Landrat Martin Kistler, hätten zu liquiditätswirksamen Verbesserungen in Höhe von knapp 2,1 Millionen Euro geführt. Mit Sperrvermerken versehen wurden unter anderem die Haushaltsansätze für den Einbau von Akustikdecken an der Kaufmännischen Schule Bad Säckingen und für den Einbau einer neuen Beschallungs- und Medientechnik in der Aula der Justus-von-Liebig-Schule Waldshut. Des Weiteren wurden Kürzungen bei den Ansparungen für das Radverkehrskonzept und bei der Elektrifizierung der Hochrheinbahnstrecke vorgenommen.