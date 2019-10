von Rolf Sprenger

Mit einem Überblick über ihr Leistungsspektrum haben Ensembles aus acht Musikschulen zwischen Waldshut-Tiengen und Weil am Rhein den rund 300 begeisterten Zuhörern in der Waldshuter Stadthalle ein beeindruckendes Konzert geboten. Von Filmmusik über Folklore und Klassik bis zu Pop legten die Schüler ein vielseitiges und hochwertiges Zeugnis ihres Könnens ab.

Die Ausbildung Die Musikschule Südschwarzwald besteht bereits seit 40 Jahren. In Kooperationen mit Kindertagesstätten, allgemeinbildenden Schulen und Musikvereinen in der Region wird ein flächendeckender und qualifizierter Musikunterricht für Kinder und Jugendliche, aber auch Erwachsene, angeboten. 60 professionelle Lehrkräfte legen bei ihnen die Grundlagen für eine lebenslange Beschäftigung mit der Musik. Mit den Ensembles Big Band, Orchester, Bläserphilharmonie und der Rockband bietet die Musikschule ein breitgefächertes Angebot. Zusätzlich werden weitere Ensembles je nach Bedarf zusammengestellt. Träger der Musikschule ist der Landkreis Waldshut. Weitere Informationen finden Sie hier

Das Bad Säckinger Trompeterquartett unter der Leitung von Manuel Wagner eröffnete das Konzert. Mit viel Enthusiasmus und großer Routine führte Jungmoderator Cyrill Berger durch das Programm. Keine Spur von Nervosität war ihm anzumerken. Oberbürgermeister Philipp Frank und Landrat Martin Kistler sprachen in ihren Grußworten von der sozialen Wichtigkeit der musikalischen Ausbildung.

Schlagzeuger Cyrill Berger führte souverän durch das vielfältige Programm. | Bild: Rolf Sprenger

Der Markgräfler Klarinettenchor erntete viel Applaus mit Stücken von Dimitrij Schostakowitsch und Carl Maria von Weber. Wesentlich beschwingter ließen es die Wiesentaler Blechbläser mit dem „Sparziergang durch den Schwarzwald“ angehen. Rockige Klänge gab es von der Rheinfelder Band B.o.N., die vor allem mit Stevie Wonders „Superstition“ die Halle zum Mitklatschen animierte.

Nach einer kurzen Pause wurde es folkloristisch. Unter der Leitung des venezolanischen Musiklehrers Rafael Lobo präsentierten die Mitglieder der Musikschule Mittleres Wiesental traditionelle und moderne Musik aus Venezuela. Beim Publikum kamen die ungewohnten Klänge hervorragend an und wurden mit tosendem Beifall bedacht.

Die Dirigenten des Jugendsinfonieorchesters Waldshut-Tiengen, Ulf Kühner und Mathias Lauer, hatten mit John Barrys „Out Of Africa“, der „Bacchanale“ von Camille Saint-Saens und mit dem „Tango“ von Pedro Elias Gutierrez einen treffsicheren Geschmack, was die Auswahl der Stücke betraf. Es war eine klangvolle und mitreißende Darbietung des Orchesters, das aus Schülern des Klettgau- und Hochrhein-Gymnasiums in Waldshut-Tiengen gebildet wird.

Das „City Connect Orchestra“ von den Musikschulen aus Lörrach und Weil am Rhein behielt dieses Niveau bei. Vor allem das Stück „1492 – The Conquest Of Paradise“ zeigte die Klasse der einzelnen Musiker. Alle Musikschulen sorgten gemeinsam mit der „Ode an die Freude“ für einen würdevollen Abschluss des Konzertes.