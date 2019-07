von Heinz J. Huber

Das Problem der jungen, unbegleiteten Flüchtlinge, die von 2015 bis 2017 in großer Zahl nach Deutschland kamen, gilt am Hochrhein als bewältigt. Vor den Kreisräten des Jugendhilfeausschusses zogen Landrat Martin Kistler, Jugendamtsleiter Ulrich Friedlmeier und Sprecher der betreuenden Organisationen eine positive Zwischenbilanz. Demnach ist die Integration der „UMA“ (unbegleitete minderjährige Ausländer) weitgehend gelungen.

Auf dem Höhepunkt der Flüchtlingswelle hatte die Waldshuter Kreisbehörde Anfang 2017 mehr als 120 dieser jungen Migranten zu betreuen. Derzeit sind noch 45 in Obhut des Spezial-Sozialdienstes der Behörde. Die Unterbringung der jungen Männer bereitete anfangs erhebliche Probleme. Er sei „schon etwas stolz darauf, wie das gelaufen ist“, freute sich der Landrat vor dem Kreistags-Ausschuss.

Die Bewältigung der Situation wäre ohne viele Pflegefamilien allerdings nicht möglich gewesen, fügte Kistler hinzu. Nicht alle der maximal 40 Pflegeverhältnisse hätten gehalten, sagte Amtsleiter Friedlmeier, acht bestehen heute noch. 20 Personen nehmen ambulante oder stationäre Betreuung der Jugendbehörde in Anspruch, 16 sind in einer Jugendwohngemeinschaft. Die meisten der ehemaligen UMA, auch der heute noch betreuten, sind inzwischen volljährig.

Friedlmeier blendete zurück auf die Situation, als „die Busse mit den jungen Männern“ auf dem Hof standen, das Land schnelle Unterbringung und ein fertiges Konzept einforderte, das zahlreichen Vorgaben zu entsprechen hatte. Caritas-Geschäftsführer Martin Riegraf erinnerte sich daran, wie er gemeinsam mit anderen letzte Hand in den Unterkünften anlegte. Am Ende standen den jungen Flüchtlingen in Bad Säckingen, Wehr, Albbruck, Waldshut-Tiengen, Bonndorf, Grafenhausen, St. Blasien und Görwihl 13 Wohngemeinschaften und -gruppen zur Verfügung. Träger sind die kreiseigene Gesellschaft für Familienhilfe, Pro Juve der Caritas) und der Verein Christiani.

In einigen Gemeinden wurde aus der Unterbringung inzwischen ein Mietverhältnis. Viele der Migranten sind längst in Ausbildung und, wie Sprecher der betreuenden Organisationen vor dem Kreistagsausschuss berichteten, beim heimischen Handwerk durchaus willkommen.

Dass dem Landkreis in der Flüchtlingskrise die „Auseinandersetzungen mit den Rechtsradikalen erspart geblieben sind“, erwähnte Barbara Zissel aus Bad Säckingen. Die Kinderärztin und -psychiaterin hat allerdings die Sorge, dass sich bei den Betroffenen das Trauma der Heimatlosigkeit erst noch einstellen und dafür die Versorgung des Hochrheins mit Psychotherapeuten nicht ausreichen könnte.