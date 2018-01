vor 1 Stunde Johanna Meister, Marion Rank und Melanie Völk Exklusiv Waldshut-Tiengen/Bad Säckingen Die Jugend mischt durch Jugendparlament und 8er-Rat in der Kommunalpolitik mit

Das Projekt 8er-Rat soll Jugendliche in Walds­hut-Tiengen an der Kommunalpolitik beteiligen. Achtklässler erarbeiten dabei Ideen und stellen ihre Ergebnisse im Gemeinderat vor. In Bad Säckingen wirkt ein Jugendparlament aktiv am Stadtgeschehen mit.