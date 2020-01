Hochrhein vor 2 Stunden

Die Hitliste der regenerativen Energien: So viel grünen Strom produzieren die Wasserkraftwerke, die Photovoltaikanlagen und die Windräder in der Region

In Deutschland wird immer mehr Energie aus Wind, Wasser, Sonne und Biogas gewonnen. In den ersten drei Quartalen 2019 deckten sie fast 43 Prozent des Stromverbrauchs. Der größte Teil des grünen Stroms kam bundesweit aus Windkraftanlagen, in Baden-Württemberg aus Photovoltaikanlagen. Wie sieht die Hitliste der regenerativen Energien am Hochrhein aus? Welches Wasserkraftwerk, welcher Photovoltaikpark und welche Windkraftanlage produzierten hier 2019 am meisten Ökostrom?