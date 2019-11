Kreis Waldshut vor 3 Stunden

Die Fahrten mit Bus und Bahn sind an Adventssamstagen im WTV-Gebiet kostenlos

Der Waldshuter Tarifverbund will mit einer Kampagne zum Schutz des Klimas beitragen. An den Adventssamstagen können die Bürger im Gebiet des WTV kostenfrei mit Bus und Bahn fahren. Das Angebot beginnt am Samstag, 30. November.