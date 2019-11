Der Countdown läuft: Am Freitag, 6. Dezember, wird der Galgenbucktunnel für den Verkehr freigegeben. Damit wird die zeitsparende Umfahrung von Neuhausen am Rheinfall möglich. Die Eröffnung soll dabei ganz geräuschlos erfolgen, wie Stefan Hauser vom Bundesamt für Straßen ASTRA auf Nachfrage erläutert.

Denn eine offizielle Eröffnungsfeier – ganz klassisch mit dem Durchschneiden eines roten Bandes und der Inszenierung der Erstdurchfahrt – findet bereits zwei Tage zuvor statt. Am Mittwoch, 4. Dezember, werden ASTRA-Direktor Jürg Röthlisberger, der Schaffhauser Regierungsrat Martin Kessler und Stephan Rawyler, Gemeindepräsident von Neuhausen am Rheinfall, kurze Grußworte überbringen, erläutert Stefan Hauser.

Rund 11.000 Besucher nutzten beim Tag der offenen Tür die Möglichkeit zur Tunnelwanderung. Am 6. Dezember wird das Bauwerk für den Verkehr freigegeben. | Bild: Bundesamt für Straßen ASTRA

Er erklärt: „Aus diesem Grund verzichten wir am Tag der Inbetriebnahme selber auf einen nochmaligen offiziellen Akt – der Tunnel wird also am 6. Dezember im Verlauf des Vormittages recht unspektakulär für den Verkehr freigegeben.“

Der Galgenbucktunnel: Zahlen, Daten und Fakten Das Bauprojekt Der Galgenbucktunnel ist als zweispuriger Tunnel im Gegenverkehr angelegt. Neben 1061 Metern Tunnel umfasst das Bauwerk zwei oberirdische Abschnitte: Das Bahntal im Osten, wo der Tunnel mit zwei Brücken an das bestehende Straßennetz angeschlossen wird, und der Anbindung an die Klettgauerstraße im westlichen Bereich Engi. Hinsichtlich der Kosten kalkuliert das Bundesamt für Straßen ASTRA mit rund 240 Millionen Franken. Der Tunnelausbau Die Dicke der Betoninnenschale beträgt zwischen 30 Zentimetern auf der zweispurigen Strecke und 50 Zentimetern im Bereich der dreispurigen Vorsortierstreifen an den Tunnelportalen. Die Chronologie 2011: Start der Vorarbeiten für den Galgenbucktunnel im Januar und offizieller Spatenstich im Oktober.

2013: Im Juli beginnt der Tunnelvortrieb von Westen her (Portal Engi). 171 000 Kubikmeter Gestein werden insgesamt abgetragen.

2016: Am 5. Februar wird termingerecht der Durchschlag im Bahntal gefeiert. Im Sommer beginnt der Innenausbau des Tunnels, also die Abdichtung und Betonierung der Innenschale. 37700 Kubikmeter Beton – das würde ausreichen für etwa 200 Einfamilienhäuser – und 1750 Tonnen Armierungsstahl werden bis Juli 2018 verbaut.

2018: Der Tunnel wird mit Betriebs- und Sicherheitstechnik, Straßenbelag und und Installationen ausgerüstet. Die Straßenbauarbeiten im Bahntal und der Anschluss an das bestehende Straßennetz werden weitestgehend abgeschlossen.

2019: Die letzte Bauphase wird mit dem Bau des Kreisverkehrs in der Engi abgeschlossen. Am 6. Dezember wird der Tunnel für den Verkehr freigegeben.

Auf welch großes Interesse der Tunnel in der Bevölkerung stößt, wurde zuletzt beim Tag der offenen Tür Ende November deutlich: Rund 11.000 Besucher nutzten die Gelegenheit, zu Fuß durch den Tunnel zu laufen und sich an mehreren Stationen zu informieren.

