von Peter Rosa

Um genau 2.28 Uhr am Donnerstag erlag die 163 Jahre alte historische Eisenbahnbrücke in Albbruck der Schwerkraft. Bis dahin wirkten mehrere Stunden lang schwere Bagger mit Hydraulikmeißeln auf die unteren Bereiche des Brückenbogens ein. Auf diese Weise brachen sie einen Granitbrocken nach dem anderen aus der Konstruktion, bis die Statik schließlich versagte.

Der Granit hat den schweren Hydraulikmeißeln nur wenig entgegenzusetzen. Mit jedem Stück, das aus der Bogenkonstruktion hinausgebrochen wird, sinkt ihre Standfestigkeit. | Bild: Peter Rosa

Der Brückenbogen kippte kontrolliert auf die von der Baustelle abgewandte Seite, weg von der bereits fast fertigen neuen Brücke. Diese wird demnächst an die Stelle der alten eingeschoben. Für einem Moment spürte man das Beben der Erde, als die tonnenschweren Granitblöcke im Bereich des Flussbetts einschlugen.

Der Abbruch des Brückenbogens dauerte nur rund acht Stunden. Geplant war eigentlich, die Brücke in einem „sehr schonenden Verfahren abzubauen“. Dafür war viel mehr Zeit vorgesehen. Laut einer Bahn-Sprecherin sollte die Brücke während 72 bis 96 Stunden nach und nach abgetragen werden, bis der Bogen nur noch aus einem schmalen Streifen bestand. Hierzu wurde die Oberfläche des Brückenbogens zuvor mit einer Betonschicht verstärkt.

Der finale Abriss: Zwei schwere Bagger arbeiten sich mit Hydraulikhammern seitlich in die Bogenkonstruktion. | Bild: Peter Rosa

Diese sollte die oberen Steine inklusive Schlussstein möglichst lange zusammenhalten. „Die Höhe des abzubrechenden Bogens wurde geändert. Dies führte dazu, dass der Bogenscheitel bereits komplett durchtrennt wurde, dafür aber nicht so tief zurückgebaut wurde“, erklärt die Bahn-Sprecherinauf Anfrage dieser Zeitung. Auf den Schienenersatzverkehr habe der Abriss keine Auswirkungen, die Strecke könne wie angekündigt am 29. November wieder in Betrieb gehen.

Während der vergangenen Tage und Wochen wurde nach und nach der Überbau der Brücke inklusive Schienen entfernt. Anschließend wurden die gemauerten Stirnwände über dem Brückenbogen abgebrochen. Dieser war als selbsttragende Konstruktion übriggeblieben. Bevor dort die beiden Hydraulikmeißel zum Einsatz kamen, entfernte ein 80-Tonnen-Bagger mit einem 24 Meter langen Arm die südlichen Kopfsteine der Brückenkonstruktion. Sie wurden vom Rand auf die Brücke gezogen.

Vorher – nachher

Die gemauerten Stirnwände wurden entfernt. Die Hänge sind durch Stahlträger stabilisiert. Nur noch der selbsttragende Brückenbogen ist übrig. Im Hintergrund ist die fast fertige neue Brücke erkennbar. Sie wird an die Stelle der alten eingeschoben. | Bild: Peter Rosa

Am Donnerstagmorgen ist die 163 Jahre alte Eisenbahnbrücke in Albbruck Geschichte. Das Bauwerk wurde nach nur acht Stunden abgerissen. | Bild: Peter Rosa

So sollte verhindert werden, dass sie sich im Zuge des Abrisses lösen und die bereits direkt daneben errichtete neue Brücke beschädigen. Konkret ging es dort um ein hervorstehendes Betonelement, das als Basis für einen späteren Strommast dient. Trotz der Hilfe eines Einweisers drehten sich bei dem präzisen Eingriff mehrere der Steine und fielen herab. Sie landeten in der Alb und auf dem eigens angelegten Erdpolster im Uferbereich. Die neue Brücke wurde dabei nicht berührt.

So geht es weiter Derzeit werden die teils tonnenschweren Natursteine nach und nach abgetragen. Anschließend sollen die Reste des Brückenbogens sowie ihre Fundamente entfernt werden. Währenddessen finden Ankerbohrungen zur Sicherung des Hangs sowie für die zukünftige Verankerung und das Fundament der neuen Brücke statt. Im nächsten Schritt, voraussichtlich Ende November, soll die neue Brücke an den Platz der alten eingeschoben werden. Das Betonbauwerk ist direkt neben der alten Brücke errichtet worden. Die neue Brücke ist 17,5 Meter hoch, hat eine lichte Weite von 29,6 Metern und besteht aus rund 6000 Tonnen Stahlbeton.

Die Schläge der schweren Meißel waren während der Nacht in ganz Albbruck zu hören. Einzelne Schaulustige beobachteten das Geschehen aus der Nähe. „Es ist schon traurig“, sagt einer von ihnen im Gespräch. Auch Arbeiter filmten den nicht alltäglichen Abriss mit ihren Handys. „Der Respekt vor diesem Bauwerk ist schon gegeben“, sagt einer von ihnen. Ein anderer hat im Bereich des Brückenbogens eine Kerze entzündet. Artur Werner, der Sprecher der Bürgerinitiative für den Erhalt der alten Eisenbahnbrücke, war zuletzt täglich an der Brückenbaustelle.

Anders als die Bahn-Verantwortlichen, hatte der pensionierte Baustatiker nie Zweifel an der Standfestigkeit der 163 Jahre alten Brücke. „Der Abriss ist einfach tragisch. Aber nach der Entscheidung des Petitionsausschusses des Bundestags waren die Würfel gefallen. Die neue Brücke sieht wie geschleckt aus, aber sie kann das Baudenkmal nicht ersetzen.“

Kampf für Erhalt

Viele Albbrucker hatten in den vergangenen Jahren in einer Bürgerinitiative für den Erhalt der alten Natursteinbrücke aus dem Jahr 1856 gekämpft. 2017 wurde eine Petition in Gang gesetzt und die Brücke im Juli 2018 von Abgeordneten des Petitionsausschusses des Bundestags besichtigt. Der Petitionsausschuss hatte dem Anliegen im Februar schließlich endgültig nicht entsprochen und das Schicksal des Denkmals besiegelt. Ausgelöst wurde die Debatte durch Zweifel an den Angaben zum Zustand und zu den veranschlagten Kosten einer Sanierung der Bahn, nachdem ein unabhängiger Fachmann sie begutachtet hatte.