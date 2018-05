Waldshut-Tiengen Die CDU verabschiedet ihre langjährigen Bundestagsabgeordneten Thomas Dörflinger und Gabriele Schmidt

In einer Feierstunde haben die CDU-Kreisverbände Waldshut und Breisgau-Hochschwarzwald ihre langjährigen Bundestagsabgeordneten Thomas Dörflinger und Gabriele Schmidt verabschiedet. Die Redner und politischen Weggefährten würdigen die Arbeit der beiden Politiker im Bundestag und für die Region. Wie die beiden auf ihre Zeit im Bundestag zurückblicken und was sie in Zukunft vorhaben, erfahren Sie hier.

Die ehemaligen Waldshut-Tiengener CDU-Bundestagsabgeordneten Thomas Dörflinger und Gabriele Schmidt wurden bei einer feierlichen „Staffelübergabe“ verabschiedet.

„Das wars für mich“, sagte Thomas Dörflinger, der von 1998 bis 2017 Bundestagsabgeordneter war, zum Ende seiner Rede. In Rollkragenpulli und mit Schal – seinen Markenzeichen – erinnerte er an politische Rivalen, die zu Freunden wurden und bedankte sich bei seinem Team, besonders aber bei seiner Frau Roswitha. Eines seiner Lebensmottos sei schon immer ein Zitat des Apostels Paulus gewesen: „Prüfet alles, das gute behaltet.“ Für ihn sei dies eine gute Überschrift für seine Partei CDU, da die Neugierde auf Neues genauso notwendig sei wie an dem festzuhalten, was sich bewährt hat.

Demokratie sei für ihn Diskussion – ganz nach einem Zitat des ehemaligen tschechoslowakischen Staatspräsidenten Tomá Garrigue Masaryk – „und nicht das Beklatschen von Entscheidungen, die andere zuvor getroffen und die von ihnen als alternativlos bezeichnet worden sind“.

Im dritten Ratschlag zitierte er den französischen Staatsmann Charles de Montesquieu: „Wenn es nicht notwendig ist, ein Gesetz zu machen, dann ist es unbedingt notwendig, kein Gesetz zu machen.“ Damit das Ehrenamt aus Eigeninitiative entstehen kann, müsse man sich auf die Leitplanken beschränken, statt alles staatlich bis ins Details regulieren zu wollen.

Seinem Nachfolger ab er den Ratschlag, sich auch mit unpolitischen Menschen zu umgeben, die ungeschminkt erzählen, was, auch über einen selbst, gesprochen wird. „Eine bessere Form der Erdung kann man nicht haben.“

Gabriele Schmidt bedankte sich herzlich bei ihrem Lebensgefährten Erwin Matthias, der sie in ihrer Zeit als Bundestagsabgeordnete zwischen 2013 und 2017 immer unterstützt habe. „Ich wollte nie jedermanns Liebling sein“, sagte Schmidt, die sich immer treu geblieben ist, und betonte, es gebe für sie keine bessere Form des Lebens, als die parlamentarische Demokratie. Es ginge aber nicht, ohne miteinander zu reden. So war auch ihr Ratschlag an Felix Schreiner: „Rede mit uns, deiner Basis, und mach nicht alles alleine.“

Der CDU-Landesgruppensprecher Andreas Jung lobte Schmidt und Dörflinger für ihre Politik auf Basis eines stabilen Wertefundaments und erinnerte an politische Verdienste. Beide seien Menschen, die glaubwürdig aufgetreten sind und viel erreicht haben.

Für ihre Verdienste für den Landkreis Waldshut überreichte Landrat Martin Kistler den beiden eine Urkunde sowie Thomas Dörflinger die Medaille des Landkreises in Silber. Zu Ehren der beiden ehemaligen Abgeordneten sangen Dörflingers Sohn Klaus-Martin und Lukas Gäng den Sinatra-Davis-Klassiker „Me and My Shadow“.

Ausgerichtet wurde die Feier von den beiden Kreisverbänden ihres Wahlkreises, Waldshut-Tiengen und Breisgau-Hochschwarzwald, und deren Vorsitzenden Felix Schreiner und Patrick Rapp.

Zahlreiche Weggefährten, Familienmitglieder und Vertreter der regionalen und der Landespolitik waren dazu in den katholischen Pfarrsaal Tiengen gekommen, darunter auch die Landtagsabgeordnete Sabine Hartmann-Müller, der Waldshut-Tiengener OB Philipp Frank sowie Vertreter der Schweizer Politik.

Höhepunkte: Zu den Höhepunkten seiner politischen Karriere zählt er seine Mitarbeit an der Verhinderung des Inkrafttretens des Fluglärmstaatsvertrags mit der Schweiz im Jahr 2012 sowie an der Verhinderung der Privatisierung der Deutschen Flugsicherung im Jahr 2006. Ebenfalls ein großer Erfolg für ihn ist der letzte Bundesverkehrswegeplan, der im Bereich Hochrhein wie vorgeschlagen übernommen wurde.

Zukunft: Dörflinger denkt noch lange nicht an eine Pensionierung und hat sich vor kurzem mit seiner eigenen Consulting-Firma im Bereich Demoskopie, Public Affairs und Publizistik selbstständig gemacht.

